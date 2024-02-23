Ayak kokusu pek çok şeyi etkiliyor, işte o kokudan kurtulmanın yolu

Podolog Zehra Albayrak, “Ayaklar genellikle ayakkabıların içinde tüm gün kalıyor. Bu yüzden terleme ve bakteriler ayakkabıda, ayakta ve giyilen çorapta yer ediniyor” dedi.

Albayrak, ayakkabı tekrar giyildiğinde ayak kokusunun kolayca ortaya çıkacağı uyarısında bulunarak, “Suni deri, polyester gibi malzemelerden yapılmış ayakkabılar ayak terlemesini çoğaltacak ve hava akışını engelleyecek, bu da sorunu daha da kötüleştirecektir. Ayakkabı içinde hava akışına izin veren bez/fil ve gerçek deri esnek ayakkabılar ayak kokusunu azaltacaktır. Bugün bu şekilde tasarlanmış ayakkabıları bulmak çok daha kolay." diye konuştu.

AYAK KOKUSUNUN TEDAVİSİ

Podolog Zehra Albayrak ayak kokusunun bakterilerden kaynaklandığını belirterek, asıl önemli olanın terlemenin durdurulması olduğunu vurguladı. Albayrak, “Böylece koku oluşumu da önlenebilir. Ayağın çok terlemesi yani hiperhidrozis durumu için tedavi gereklidir. Bugün bunun için botoks uygulamaları, iyontofrez gibi çeşitli tedavi yöntemleri mevcuttur" dedi.

NASIL ÖNLENİR?

Günlük hayatımızda sık karşılaştığımız problemlerden biri de ayak kokusudur. Özellikle yaz aylarında hava sıcaklığının artması ve kapalı ortamda uzun süre ayakkabı ile kalmamız, problemin şiddetlenmesine sebep olur. Peki ayak kokusu neden meydana gelir?

AYAK KOKUSU NEDEN OLUR?

Ter kendisi değil ama terle birlikte gelen bakteriler, kötü ayak kokusunun temel sebebidir. Bakterilerin yanında mantar enfeksiyonu da ayakta ağır bir koku oluşmasına sebep olur. Kullandığımız bazı ilaçlar, ergenlik veya hamilelik gibi hormonal değişimler; obezite, stres ve hipertroidi gibi metabolik hastalıklar da vücudun daha çok ter üretmesine yol açarak ayak kokusuna neden olur. Ayrıca genetik faktörler de ayak kokusunda rol oynar. Kış aylarında, tüm gün kapalı ayakkabı içinde kalan, hava almayan ve terleyen ayaklar yüzünden daha çok görülen ayak kokusundan alacağınız tedbirlerle kurtulabilirsiniz.

AYAK KOKUSU İÇİN AYAKKABI SEÇİMİ

“Ayak kokusu neden olur?” sorusunun cevaplarından biri ayakkabı kullanımı ile ilgilidir. Ayak kokusu problemi yaşamamak için aynı çift ayakkabıyı iki günden çok giymemeye özen gösterin. Ayakkabınızı iki kullanım arasında 24 saat boyunca havalandırın. Böylece kokunun ayakkabıya sinerek ayağınıza geçmesini engelleyebilirsiniz. Ayakkabı alırken, hava geçiren ya da havalandıran bir materyalden yapılmış olanları seçin. Ayak kokusunun olmaması için naylon veya sentetik materyal kullanılarak yapılan ayakkabıları kullanmayın. Mümkünse gerçek deri gibi doğal materyallerden yapılan ayakkabıları seçin.

PAMUKLU VE TERİ ÇEKEN ÇORAPLAR GİYİN

Sentetik ve naylon çoraplar ayak kokusu sebeplerinden biridir. Ayak kokusundan korunmak için sentetik ve naylon çoraplar yerine yumuşak, pamuklu ve teri çekebilen çorapları seçin. Gün sonunda çoraplarınızı değiştirmeyi unutmayın.

SPREY VEYA KOKU GİDERİCİ PUDRA SIKIN

Ayaklarınıza ve ayakkabı içine antibakteriyel sprey veya koku giderici pudra sıkın. Önce akşam eve geldiğinizde ayakkabılarınızı balkon gibi hava alan bir yerde birkaç saat havalandırın. Havalandırdıktan sonra iç ve ön kısımlarına doğru sprey veya pudrayı sıkın. Sonra ayakkabılarınızı dolabınıza koyabilirsiniz.

AYAKLARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİN

Ayak parmak aralarınızı ve tabanlarınızı her banyodan sonra düzenli olarak kontrol edin çünkü ayak kokusu sebeplerinden biri de bu kontrolün aksatılmasıdır. Ayak parmak aralarında dökülme, ayak tabanlarında pul pul olma, iğne ucu gibi su toplayan kabarcıklar ve koku gibi mantar enfeksiyonu belirtileri fark ettiğinizde bir dermatoloji uzmanına görünün.