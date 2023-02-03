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Ayakkabı fiyatlarında indirimli satışların ne zaman başlayacağı açıklandı

Yılbaşı sonrasında pek çok sektörde fiyat sabitleme ve indirim uygulamasına gidilme kararı alınmıştı. Buna göre ayakkabı fiyatlarında yüzde 10 indirim yapılacak. İndirimli satışların bu ay içinde başlaması bekleniyor.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 10:38
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Ayakkabı sektörü indirime hazırlanıyor. İndirimli satışlar bu ay başlıyor

Ayakkabı fiyatlarında indirimli satışların ne zaman başlayacağı açıklandı
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Ayakkabı sektörü indirimli satışlara hazırlanıyor. Kamudanhaber'in aktardığı bilgilere göre Yeni yılda önce marketler ardından diğer sektörler fiyat kampanyalarını duyurdu. Bazı şirketler fiyatı sabitlerken, bazıları indirime gitti. Son olarak ayakkabı sektörü yüzde 10 indirim kararı aldı. Ayakkabıda yüzde 10 fiyat indirimi bu ay itibariyle yansıyacak.


Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, "Hem ihracatta fiyat rekabetimizi korumak hem de iç piyasada özellikle enflasyonla mücadele konusunda önemli bir girişimde bulunmak istiyoruz'' iletisinde bulundu

Ayakkabıda indirim çağrısı iki üretici dernekten geldi. İndirim kampanyasını Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği ve Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği koordinasyonu ile yapılacak.


İçten, ''Emtia fiyatları geri gelmeye başladı navlun fiyatları da geri geliyor. Enerji fiyatları da bakanlığın açıkladığı özellikle indirimlerle birlikte bizler yan sanayi hem de ana sanayi üreticileri olarak yüzde 10'luk farkın iç dinamikleri içerisinde kalarak çözülebileceğini düşünüyoruz'' dedi.
İndirimler bu ay itibariyle ürün fiyatına yansıtılacak

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Uyandırma Servisi
3.02.2023 11:16
İndirim açıklamasından önce, tarafsız bir komisyonca ve habersiz olarak İndirim öncesi fiyatlar kayda alınmış olmadıkça indirimden söz edilemez.Aksi bir durum bizlerle alay etmek anlamına gelir.  
 
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