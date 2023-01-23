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  • ''Erdoğan'ın ayakkabısını yalamamız lazım'' diyen AKP'li vekile en sert tepki Fatih Portakal'dan geldi

''Erdoğan'ın ayakkabısını yalamamız lazım'' diyen AKP'li vekile en sert tepki Fatih Portakal'dan geldi

AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar yaptıklarından övgüyle bahsettiği sırada "Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım" dedi. Şenel Yediyıldız'ın tepki toplayan sözlerine en sert çıkış ise gazeteci Fatih Portakal'dan geldi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 16:24
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Erdoğan'ın ayakkabısını yalamamız lazım sözlerine Fatih Portakal'dan tepki

''Erdoğan'ın ayakkabısını yalamamız lazım'' diyen AKP'li vekile en sert tepki Fatih Portakal'dan geldi
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AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsederken kullandığı ifadeler tartışma yarattı.

TV52'de yayınlanan 'Gündem' programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülke için bugüne kadar yaptığı hizmetlerden bahseden AKP Milletvekili Şenel Yediyıldız, "Daha ne olacak, biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" ifadelerini kullandı.

"AYAKKABISINI ELİMİZLE YALAMAMIZ LAZIM"

AKP'li Yediyıldız, sunucu Samet Yaşaryıldız'ın "Tayyip ağabeye ihanet etmeyelim" sözlerinin ne ifade ettiği sorusuna verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Tayyip ağabey Türkiye'nin başında, partimizin başında, dünyanın lideri. Biz bu kaz kafamızla - özür dilerim, kusura bakma. Kendi kendimize ihanet etmek gibi bazı şeylere sapıyoruz. Şimdi kalkıp da böyle ucuz sebeplerle Tayyip ağabeye ihanet etmek, Türkiye'ye ihanet etmektir. Böyle sebeplerle Tayyip Ağabey'e ihanet etmek mazlumlara ihanet etmektir. Bak sana açık ve net söylüyorum, şu anda Ukrayna ve Rusya savaşı var değil mi? Ukrayna da Rusya da Tayyip ağabeyden bir şeyler bekliyor ve de onları yapıyorlar görüyorsunuz. Daha ne olacak, biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım. Bunları şey olsun diye söylemiyorum ya! Tayyip ağabeye, bu resme biz kalkacağız bir şeyler söyleyeceğiz." 

FATİH PORTAKAL'DAN TEPKİ

Yediyıldız'ın "Tayyip abinin ayakkabısını yalamamız lazım" ifalerini kullanması gündem olurken, gazeteci Fatih Portakal'dan çok sert tepki geldi.

"İNSANLIĞIMDAN UTANDIM! YAZIKLAR OLSUN"

Yediyıldız'ın sözlerini YouTube hesabından yaptığı yayında değerlendiren Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kişi ibretlik. İbretlik bir insandan bahsediyorum. Topluma hiçbir faydası olmayacak bir milletvekilinden bahsediyorum. Öyle şeyler söyledi ki ben insanlığımdan utandım. Bu sevgi değil ya başka bir şey. 'Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamalıyız' diyor, sen yala kardeşim ben ne yalayacağım. Bence bu insan siyaseten sıfır. Milletin bir vekili olarak bu cümleyi kuruyor ya yazıklar olsun" 

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