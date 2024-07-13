‘Ayazın Sonu Güneş’ mi?

Yaz döneminde yeni dizi yayınlayan tek kanal konumunda bulunan Kanal D, bir yeni yapımın daha tanıtımını ekranlara getirdi.

Başrollerinde Birand Tunca ve Hira Koyuncuoğlu’nun yer aldığı, yapımcılığını Mednova’nın üstlendiği ‘Ayazın Sonu Güneş’, görücüye çıktı. ‘Ayazın Sonu Bahar’ olarak duyurulan ancak sonrasında yeni adı ‘Ayazın Sonu Güneş’ olan dizide Birand Tunca’yı ‘Ayaz’ ve Hira Koyuncuoğlu’nu ‘Güneş’ karakteriyle izleyeceğiz. “Aşk bu, olmazları olduran” sloganıyla fragmanı paylaşılan günlük dizinin bu ay (Temmuz) içerisinde izleyicisiyle buluşması bekleniyor.

Üniversiteli bir genç kız ile bir iş insanının hikâyesini ekranlara taşıyacak olan dizi, Haziran ortasında sete çıkmıştı. ‘Ayazın Sonu Güneş’, yaz için iyi bir alternatif olabilir. Merakla bekliyorum.

Kaleminin gücünü konuşturdu

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‘Lavanta’, ‘Bağdat’, ‘Daha Bi Aşık’ gibi unutulmaz şarkılarıyla yakından tanıdığımız Ayça Çelik, bu kez yeni single çalışması ‘Sakla Beni’yi müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözleri Ayla Çelik’e, müziği İranlı besteci Morteza Pashaei’ye, düzenlemesi Serkan Ölçer’e ait şarkının klibini Nihat Odabaşı çekti. Ayla Çelik, yine kaleminin gücünü konuşturmuş. ‘Sakla Beni’, ilerleyen günlerde dillere pelesenk olacak gibi görünüyor.

Şarkıyı dijital platformlarda yayınlanır yayınlanmaz dinledim. Hoş bir yaz parçası olmuş. Ben beğendim. Dinleyeni bol olsun.

Tarık Mengüç’ün ‘Kraliçe’si

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Müzik dünyasının en renkli isimlerinden birisi olan Tarık Mengüç, yeni şarkısı ‘Kraliçe’yi Poll Production etiketiyle yayınladı.

Şarkıları, besteleri, dansları ve imajıyla sanatını konuşturup yıllardır adından başarıyla söz ettiren Tarık Mengüç, yine çok konuşulacak bir işe imza atmış. Sözü ve müziği Tarık Mengüç imzalı ‘Kraliçe’nin düzenlemesini Suat Aydoğan yaparken klibini ise Mustafa Özen çekmiş.

Yazın ruhuna uygun, oldukça enerjik bir şarkı olan ‘Kraliçe’, dillere düşecek bir eser olmuş. Listelerin zirvesine göz kırpan şarkıyı ben beğendim. Dinleyeni çok olsun.