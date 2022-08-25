Ayça Bingöl imaj değiştirdi! Kimse tanıyamadı

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Cemile karakteri ile tanınan Ayça Bingöl sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncuların başında yer alıyor.

Şimdilerde Cennet'in Çocukları dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Ayça Bingöl son halini sosyal medyada paylaştı.

Bingöl yeni imajıyla ilgili "Bayağı sarışınım ve vapurda artistik pozlarla kendimi çekiyorum" dedi.

Siyah saçlarına veda edip sarışın olan Bingöl'ün yeni tarzı takipçilerini ikiye böldü. Kimi Bingöl'ü beğendi kimi ise "Eski haline dön" yorumunu yaptı.

