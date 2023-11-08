Aydın için meteorolojik uyarı

Aydın'ın merkez ve ilçeleri için yarından itibaren sağanak yağış uyarısı yapıldı

KAYNAK: İHA
Aydın için meteorolojik uyarı


Meteoroloji verilerine göre Aydın’da, bugün parçalı az bulutlu, yarın parçalı ve çok bulutlu, merkez çevreleri ve batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatleri puslu, sabah saatleri batısı yer yer sisli, Cuma günü parçalı bulutlu, gece saatleri puslu, sabah saatleri güneyi ve batısı yer yer sisli, Cumartesi parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olmak üzere doğusu dışında il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli kıyı kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde,

Pazar ise parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise 24-26 derece arsında olacağı tahmin ediliyor.

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