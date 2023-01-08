﻿Aydın Nazilli SYDV geçici 12 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Aydın Nazilli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde koordinatör ve eğitici ve temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere geçici 12 işçi alacak. Son başvuru tarihi 10 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

A) GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2 - Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-20-55yaş arasında olmak

4- Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sınırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6- Adli sicil kaydı bulunmamak.

7-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut engeli

bulunmamak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

I. Geçici Personel Alımı İçin Özel Şartlar:

a. Nazilli ilçesi sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet ediyor olmak.

b. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

c. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 veya 2022 yılı KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak

d. 4 Yıllık Fakülte mezunu olmak

d.1. Eğitim Fakültesi

d.2. Formasyon almış olması şartıyla Fen-Edebiyat fakültelerinden veya psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet alanlarından lisans mezunu olmak

Sosyal projelerde tecrübe edinmiş olmak önceliklidir.

f. Bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya transkripte Bilgisayar dersi almış olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

"Adayların Vakıf Müdürlüğüne Teslim Etmeleri Gereken Belgeler"

Özgeçmiş ve varsa iş deneyim belgesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi ve nüfus kayıt örneği

Diploma veya mezuniyet belgesi

2021 veya 2022 KPSS P3 Sınav Sonuç belgesi

Adli sicil belgesi

Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf

Çalışmaya engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sadece işe alınacak adaylardan istenecektir)

Formasyon almış olması şartı taşıyan fakülteler için Formasyon Belgesi

Sosyal projelerde tecrübe edinen kişilerden tecrübe sahibi olduklarını gösteren belge fotokopisi

Bilgisayar sertifikası veya transkripte Bilgisayar dersini aldığını gösterir belge