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Aydın’da 2 bin 579 gram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'da jandarma tarafından yapılan operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi tutuklanırken, 145 şüpheli yakalandı, toplamda 2 bin 579 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 12:46
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Aydın’da 2 bin 579 gram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın’da 2 bin 579 gram uyuşturucu ele geçirildi
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İHA'nın haberine göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Aydın genelinde yürütülen çalışmalar hız kesmiyor. Bu çerçevede trafikte, okul çevreleri, park, bahçe, metruk binalar, köprü altları, gibi vatandaşları sık kullanmadığı alanlar ile eğlence merkezleri gibi yerlerde Asayiş Timleri ile Trafik Timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerin Ekim ayı raporu göz doldurdu. Şüpheliler, il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde jandarmanın engeline takılırken, son 1 ayda 145 şüpheli yakalandı, 7 kişi tutuklandı. Uyuşturucu faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalarda ise Ekim ayında toplam 2 bin 579 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

 

7KİŞİ TUTUKLANDI
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Ekim ayı verilerine göre uyuşturucu satmak, kullanmak ve bulundurmak suçlarından aranan hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan F.T.,13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan G.D., 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.D., 9 yıl 4 ay hapis cezası bulunan C.Ç., 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan G.B., 4 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Y.U. ile 5 yıl 9 ay hapis cezası bulunan O.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çalışmalarda 145 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı.


ÇEŞİTLİ MİKTARLARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Yine yapılan çalışmalar çerçevesinde Ekim ayı içerisinde 2 bin 124 gram kubar esrar, 353 gram metamfetamin, 54 gram toz esrar, 63 kök kenevir, 58 kök skunk, 48 gram skunk ele geçirildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ile Trafik Timlerince devriye faaliyetlerine aralıksız devam edileceği öğrenildi.

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