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Hamburger yedi! Orhan Uğuroğlu Londra’dan bildiriyor: Bütün baronların isimlerini tek tek sayacağım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'nin başkenti Londra'daki temaslarına devam ediyor. Kılıçdaroğlu’nu adım adım takip eden gazeteci Orhan Uğuroğlu, gelişmeleri Londra'dan bildirdi.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 06:57
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Orhan Uğuroğlu Londra’dan bildiriyor: Bütün baronların isimlerini tek tek sayacağım

Hamburger yedi! Orhan Uğuroğlu Londra’dan bildiriyor: Bütün baronların isimlerini tek tek sayacağım
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İngiltere’nin başkneti Londra’daki temasları devam ediyor. Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu da Kılıçdaroğlu'nu adım adım takip ediyor.

Kılıçdaroğlu, son olarak sosyal medya hesabından dün, CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik ile Londra’da hamburger yerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış ve, “Hamburgerimizi yedik, saat 22.00'de görüşmek üzere” notunu düşmüştü.

BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, saat 22.00’de ise, “Kara paradan evlatlarımızın payına uyuşturucu düştü. Peki ya onların çocuklarına?” sorusunu sorarak bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, “Ey çeteler, kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım şu an” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:

“TÜRKİYE’DEN KARA PARASINI KAÇIRAN ÇETELER, GAYRİMENKULLERİNİ TEK TEK BU SEMTE DİZDİLER”

“Sevgili halkım. Biliyorsunuz bu aralar ortamı bulandırmak için aile, anayasa konuşanlar var. Ne tesadüftür ki dünyanın neresine gitsem birilerinin ailesiyle karşılaşıyoruz. Bazen New York’taki gökdelenlerde, bazen Man Adası’ndaki banka hesaplarında. Ama aile demişken bugün Londra’da Chelsea’yi size tanıtmaya geldim. Türkiye’den kara parasını kaçıran bazı sözüm ona aileler, ama gerçekte çeteler, gayrimenkullerini tek tek bu semte dizdiler. Diyorlar ki ‘Bay Kemal’ler iktidara gelince kaçacak yerimiz olsun’. Bakın ey çeteler. Kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım şu an. Ne yaptığınızı ne yapacağınızı gayet iyi biliyorum.

“HAZİNEMİZİN BİR KURUŞUNU DAHİ YANINIZA BIRAKIRSAM NAMERDİM”

Önce kara parayı Türkiye’ye sokuyorsunuz. Yıkayıp, paklayıp günlerce aklıyorsunuz. Sonra dışarı geri çıkarıp aileleriniz için yatırıma çeviriyorsunuz. Ne ala dünya değil mi? Hazinemizin bir kuruşunu dahi yanınıza bırakırsam namerdim. Bu kadar net, bu kadar açık söylüyorum. Göreceksiniz siz aileyi.

“BU SEÇİMDE İKİ TÜRKİYE VAR ÖNÜNÜZDE. BİRİNİ SEÇECEKSİNİZ”

Bakın sevgili halkım. Bu seçimde iki Türkiye var önünüzde. Birini seçeceksiniz. İlki kara para ile beşli çetelerin daha da zengin edildiği, bizim çocuklarımızaysa meth’in (metamfetamin), uyuşturucunun kaldığı bir Türkiye. Diğer Türkiye ise temiz, teknolojik, iklim dostu yatırımları olan, gençlerimizi sokaklardan kurtaran, girişimci evrenine yerleştiren yepyeni, pırıl pırıl, çok güzel bir Türkiye. O Türkiye’de baronlara yer yok. Mafyaya yer yok. Fotoromanlara da yer yok, olmayacak da zaten.

ORHAN UĞUROĞLU BİLDİRDİ: BÜTÜN BARONLARIN İSİMLERİNİ TEK TEK SAYACAĞIM

Öte yandan, Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Kılıçdaroğlu’nun mesajının ardından önemli bir paylaşımda bulundu.

Uğuroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya meydan okuduğunu belirttiği Kılıçdaroğlu’nun, “Keşke mahkemeye açılsa da ‘Gel, mahkemede ifade ver deseler’. Bütün baronların isimlerini tek tek sayacağım.” dediğini aktardı.

Uğuroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Fotoroman Süleyman” diyen Kemal Kılıçdaroğlu Londra’dan meydan okudu: “Uluslararası uyuşturucu baronları Türkiye’de cirit atıyor. Keşke mahkemeye açılsa da ‘Gel, mahkemede ifade ver deseler’. Bütün baronların isimlerini tek tek sayacağım.”

NEDEN HAMBURGER VURGUSU YAPTI?

Kılıçdaroğlu, 11 Ekim’de bu video çekiminin ardından karayoluyla 8 saat süren bir yolculukla Washington’a ulaşmıştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP yönetimi ise bu 8 saatlik yolculuk için çeşitli spekülasyonları öne sürmüş, Kılıçdaroğlu’nun hamburger yemek için ABD’ye gittiğini iddia etmişti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun da buna gönderme yaparak bugünkü söz konusu hamburgerli paylaşımı yaptığı belirtiliyor.

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