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  • CHP'den Soylu'ya 'Fetöroman' yanıtı: Önsözüne baksın

CHP'den Soylu'ya 'Fetöroman' yanıtı: Önsözüne baksın

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamaları ile ilgili, “Süleyman Soylu, FETÖ roman arıyorsa önsözünde, ‘Ne istediniz de yapmadık’ diye başlayan kitaba bakacak” dedi.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 00:31
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CHP'den Soylu'ya 'Fetöroman' yanıtı: Önsözüne baksın

CHP'den Soylu'ya 'Fetöroman' yanıtı: Önsözüne baksın
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, önceki gün İngiltere'nin başkenti Londra'da gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra'daki temaslarına değinen Öztrak, "Özellikle giderek artan oranda bir yatırımcı kitlesi, bu dünyayı dönüştürecek, dünyayı değiştirecek geçiş sürecine uyum sağlayan büyüme stratejilerine ciddi yatırımlar yapmak istiyorlar. Teknolojiye ciddi yatırım yapmak istiyorlar. Bizim ilk planladığımız, burası için iki günlük bir seyahatti. Ama gerçekten ilgi o kadar büyük ki bu süreyi dört güne çıkartmak zorunda kaldık" dedi.

"İŞ YAPMA MODELLERİNİ GÖRDÜK"

"Teknoloji, tüketici tercihi, iş yapma modellerini gördük" diyen Öztrak, "Çok önemli bir husus: Gençleri, yetenekli gençleri bulmak… Bunları girişimci olarak yetiştirmek, alışılmış süreçlerden geçmeden bunları iş insanı yapmak gibi önemli faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla görüştük. Yaratıcı endüstrileri kullanmak suretiyle, bölgesel gelişmişlik farklarının nasıl giderilebileceği konusunda yerel yönetimlerle birlikte çalışan eğitici kurumlarla, üniversitelerle iş birliği yapan kurumlarla temas içinde olduk" ifadelerini kullandı.

ANKA'nın aktardığına göre Öztrak, "Bu dört gün boyunca yaklaşık 10 milyar dolarlık bir sermayeye hükmeden, girişim sermayesi fonları; yine yaklaşık 5 trilyon dolara hükmeden yatırım bankalarının yöneticileri ile temas edeceğiz" diye konuştu.

"TÜRKİYE, TEMİZ PARA İLE BÜYÜMELİ"

Türkiye'nin açık ve temiz para ile büyümesi gerektiğini belirten Öztrak, "Kara para ile değil. Bugün maalesef Türkiye’nin büyüme sürecine baktığımız zaman; kara paranın, nereden geldiği izah edilemeyen büyüklükte bir paranın ödemeler dengesi finansmanında uzunca bir süredir, ciddi bir rol oynadığını görüyoruz. Bu tercih edilebilir bir husus değil, çünkü bunun ciddi maliyetleri var. Bugün İstanbul’da kanalizasyonlardan alınan örneklerde yapılan testlerde; dünyanın belki 5-6 katına çıkan uyuşturucu kullanımıyla ilgili bulgular var. Bunlar çok ciddi, Emniyet'in raporları var" ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU'YA ‘FETÖROMAN’ YANITI

Öztrak, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Öztrak, "Fetöroman" isimli kırmızı kapaklı bir dosyayı göstererek, "Bu bir FETÖ roman. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ilişkisini ortaya koyan. 32 basamak bir FETÖ ilişkisi" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi.

Öztrak, "Süleyman Soylu, Fetöroman arıyorsa önsözünde, ‘Ne istediniz de yapmadık’ diye başlayan kitaba bakacak” dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ZİYARETLERİ

Öztrak, Kılıçdaroğlu’nun ABD ve İngiltere temasları ile ilgili soru üzerine de, “Ne derlerse desinler, biz ülkemizi kara paranın değil tertemiz sermayenin merkezi yapmaya kararlıyız. Ülkemizin imkanlarının, gençlerimizin hizmetine, bölgesel kalkınmamızı sağlamanın hizmetine sunmak için her türlü çabayı göstermeye kararlıyız. Kim ne derse desin. Benim bilebildiğim kadarı ile bırakın iki saati, boş beş dakikamız bile yok” diye konuştu.

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Cemile Hatipler
5.11.2022 01:01
Yeni ve milli yemeğimiz, kaşar ile simit.  
 
Cabir Kostas
5.11.2022 00:46
Reis, bu kevden kardeşimizi, tepe tepe kullanıyor.  
 
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