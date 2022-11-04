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  • Kılıçdaroğlu Londra'dan seslendi: Hazinemizin bir kuruşunu dahi yanınıza bırakırsan namerdim

Kılıçdaroğlu Londra'dan seslendi: Hazinemizin bir kuruşunu dahi yanınıza bırakırsan namerdim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından “Kara paradan evlatlarımızın payına uyuşturucu düştü. Peki ya onların çocuklarına? ” notuyla Twitter hesabından bir video paylaştı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 22:02
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Kılıçdaroğlu Londra'dan seslendi: Hazinemizin bir kuruşunu dahi yanınıza bırakırsan namerdim

Kılıçdaroğlu Londra'dan seslendi: Hazinemizin bir kuruşunu dahi yanınıza bırakırsan namerdim
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Londra’dan seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Sevgili halkım. Biliyorsunuz bu arada ortalığı bulandırmak için aile, anayasa konuşanlar var. Ne tesadüftür ki dünyanın neresine gitsem birilerinin ailesiyle karşılaşıyoruz. Bazen New York’taki gökdelenlerde bazen Man adasındaki banka hesaplarında. Ama aile demişken bugün Londra’da Chelsea’yi size tanıtmaya geldim. Türkiye’den kara parasını kaçıran bazı sözüm ona aileler ama gerçekte çeteler gayrimenkullerini tek tek bu semte diktiler. Diyorlar ki Bay Kemaller iktidara gelince kaçacak yerimiz olsun. Bakın ey çeteler kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım şu an.

Ne yaptığınızı ne yapacağınızı gayet iyi biliyorum. Önce kara parayı Türkiye’ye sokuyorsunuz yıkayıp paklayıp günlerce aklıyorsunuz; sonra dışarı geri çıkarıp aileleriniz için yatırıma çeviriyorsunuz. Ne ala dünya değil mi? Hazine'mizin bir kuruşunu dahi yanınıza bırakırsam namerdim. Bu kadar net bu kadar açık söylüyorum. Göreceksiniz siz aileyi.

Bakın sevgili halkım. Bu seçimde iki Türkiye var önünüzde, birini seçeceksiniz. İlki kara parayla beşli çetelerin daha da zengin edildiği, bizim çocuklarımızaysa methin, uyuşturucunun kaldığı bir Türkiye.

Diğer Türkiye ise temiz, teknolojik ikilim dostu yatırımları olan, gençlerimizi sokaklardan kurtaran, girişimci evlerine yerleştiren yep yeni pırı pırıl çok güzel bir Türkiye. O Türkiye’de baronlara yer yok, mafyaya yer yok, çetelere yer yok. Orada fotoromanlara da yer yok, olmayacak da zaten. 
İşte ben bu parlak Türkiye için dört gündür yatırımcılarla konuşuyorum.  Önce dünyada toplam 5 trilyon dolarlık fon yöneten yatırım bankalarıyla görüştük. Bugün toplamda 100 milyar sterlin yatırım yapmış 14 devasa fonla görüştük. Akşamsa 342 milyar dolarlık büyüklüğü ile dünyanın en büyük teknoloji yatırımlarını yapan bir yatırım grubu ile görüşeceğim.  Gençler, sevgili gençler sizin ihtiyacınız olan parayı buldum. Tüm dünyaya ilham vereceksiniz emin ol ve göreceksiniz güze Türkiye’yi nasıl birlikte inşa edeceğimizi.

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Abbas
4.11.2022 22:34
Vallahi de billahi de yaparsın Kemal abi, nede olsa Mustafa Kemal’in çocuğusun bizim gibi  
 
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