6 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Feci kaza! Ambulans ekibine otomobil çarptı: 1 sağlıkçı öldü

Feci kaza! Ambulans ekibine otomobil çarptı: 1 sağlıkçı öldü

Aydın'ın Germencik ilçesinde 1 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle yolda duran ambulans ekibine otomobilin çarpması sonucu 2 sağlık çalışanından biri hayatını kaybetti, biri yaralandı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 16:20
Takip Et

Aydın'da feci kaza. Yaralıya müdahale etmek isteyen ambulans ekibine otomobil çarptı: 1 sağlıkçı öldü

Feci kaza! Ambulans ekibine otomobil çarptı: 1 sağlıkçı öldü
+
Aa
-

İzmir'den Aydın yönüne ilerleyen Rus vatandaşı Anna Timkina'nın kullandığı 48 AIJ 253 plakalı otomobil, Germencik mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Timkina hafif yaralandı.

Olay yerinden geçen Rıdvan Kavaklı yönetimindeki 09 HG 792 plakalı ambulans, yardım için kaza yapan aracın önünde durdu.

Aynı yönde ilerleyen Anıl Ö. (32) idaresindeki 34 FIM 007 plakalı otomobil, önce ambulanstan inen sağlık çalışanları Hasan Kaymaz (26) ile Fatma Kavaklı'ya (35) ardından da ambulansa çarptı.

Ağır yaralanan Hasan Kaymaz, Atatürk Devlet Hastanesi'ne, Kavaklı ise Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk ve acil yardım teknikeri Kaymaz, hastanede yaşamını yitirdi.

Bu arada ambulans şoförü Rıdvan Kavaklı ile ilk ve acil yardım teknikeri Fatma Kavaklı'nın karı koca oldukları öğrenildi.

(Kaynak: AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
1
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
2
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
3
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
4
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
5
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
6
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
7
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
﻿Depremler zeytin bahçesini ikiye ayırdı
﻿Depremler zeytin bahçesini ikiye ayırdı
﻿Depremler zeytin bahçesini ikiye ayırdı
﻿Sion Kulübü'nden Galatasaray açıklaması
﻿Sion Kulübü'nden Galatasaray açıklaması
﻿Sion Kulübü'nden Galatasaray açıklaması
﻿Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi. Antrenmanda flaş detay
﻿Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi. Antrenmanda flaş detay
﻿Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi. Antrenmanda flaş detay
﻿TTSO ve İŞKUR'dan depremzedelere istihdam desteği
﻿TTSO ve İŞKUR'dan depremzedelere istihdam desteği
﻿TTSO ve İŞKUR'dan depremzedelere istihdam desteği
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.