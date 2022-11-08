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  • Ağrı'daki feci kazaya karışan otobüs şoförünün oğlu konuştu. Babam frenlerin patlak olduğunu bildirmiş

Ağrı'daki feci kazaya karışan otobüs şoförünün oğlu konuştu. Babam frenlerin patlak olduğunu bildirmiş

Ağrı'da dün meydana gelen ve 7 vatandaşın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan otobüs kazasında, otobüs şoförünün oğlu kazayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 20:01
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TIR ve otobüs kazası ardından 7 kişi hayatını kaybetmişti. Otobüs şoförünün oğlu konuştu

Ağrı'daki feci kazaya karışan otobüs şoförünün oğlu konuştu. Babam frenlerin patlak olduğunu bildirmiş
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Ağrı'nın Tutak ilçesinde dün öğle saatlerinde Van'dan Ağrı istikametine giden yolcu otobüsünün freni patlaması üzerine karşı şeritten gelen 2 tıra çarparak alev aldı. 7 kişinin hayatını kaybettiği 18 kişinin de yaralandığı kazada otobüs şoförü olan 58 yaşındaki Abdulkerim Kınay’ın oğlu Esat Kınay, babasının 40 yıllık otobüs şoförü olduğunu ve otobüsün frenlerinin tutmadığını fark ettiği anda yolcuları uyararak arka tarafa geçmeleri ve sakin olmaları konusunda uyardığını iddia etti.

"YOLCULARA GERİYE DOĞRU GİTMELERİNİ SÖYLEMİŞ"

Kazayla ilgili yaralılardan ve görgü tanıklarından aldığı bilgileri açıklayan Esat Kınay, “Babam Van’dan İstanbul istikametine gidiyor. Van’dan Tutak’a kadar geliyor ve frenlerin arızalandığını fark edince yolculara panik yapmamalarını ve geriye doğru gitmelerini söylüyor. 

Geriye giden yolculardan bir tanesi tıra çarptıktan sonra camdan fırlayarak diğer pancar arabasının içine düşüyor. Çok şükür ona bir şey olmadı. Keşke diğerlerine de bir şey olmasaydı, babama da bir şey olmasaydı. Babam 112’yi arayarak frenlerin patlak olduğunu bildirmiş. Biz bunları yaralı olan ve görgü tanıklarından duyduk. Babamı teşhis etmek için tahlil verdim sonuçları bekliyoruz. Testler Trabzon’a gönderilmiş" ifadelerine yer verdi. (İHA)

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