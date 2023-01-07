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Aydın'da bir ev alev alev yandı

Aydın'da bir evde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın, kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 10:03
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Aydın'da geceyi alevler aydınlattı

Aydın'da bir ev alev alev yandı
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürülürken, yabancı uyruklu şahısların kaldığı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Horsunlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yabancı uyruklu şahısların kaldığı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


(Kaynak: İHA)

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