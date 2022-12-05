Kaybolan yaşlı kadını jandarma buldu

İHA'dan aktarılan bilgilere göre; Aydın’ın Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi’nde yaşayan 74 yaşındaki M.A. isimli yaşlı kadın, 2 Aralık günü evine geri dönmedi. Kaybolduğu düşünülen yaşlı kadın hakkında yakınları kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, yaşlı kadının bulunması için arama kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından her yerde aranan yaşlı kadın 3 Aralık günü İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi’nde bulundu. Kısa sürede bulunan yaşlı kadını, ekipler kızına teslim etti.