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Kaybolan yaşlı kadını jandarma buldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde kaybolan 74 yaşındaki yaşlı kadın, jandarma ekipleri tarafından İncirliova ilçesinde bulundu.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 17:03
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Aydın'da kaybolan 74 yaşındaki kadını jandarma buldu

Kaybolan yaşlı kadını jandarma buldu
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İHA'dan aktarılan bilgilere göre; Aydın’ın Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi’nde yaşayan 74 yaşındaki M.A. isimli yaşlı kadın, 2 Aralık günü evine geri dönmedi. Kaybolduğu düşünülen yaşlı kadın hakkında yakınları kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, yaşlı kadının bulunması için arama kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından her yerde aranan yaşlı kadın 3 Aralık günü İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi’nde bulundu. Kısa sürede bulunan yaşlı kadını, ekipler kızına teslim etti.

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