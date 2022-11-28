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  • İhale açıldı Jandarmaya alınacak mal için Yunanistan yapımı şartı konuldu. Artık bu ülkede her şey olabiliyor

İhale açıldı Jandarmaya alınacak mal için Yunanistan yapımı şartı konuldu. Artık bu ülkede her şey olabiliyor

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik devam ederken, Jandarma’da su altı arama kurtarma timlerinin kullanacağı 8 adet yüksek basınçlı hava kompresörü için ihale açıldı. Açılan ihalenin şartnamesine ‘Yunanistan yapımı’ şartı konulması dikkat çekti.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 11:05
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Jandarma için açılan ihaleye 'Yunan malı' şartı koydular. Bu da oldu

İhale açıldı Jandarmaya alınacak mal için Yunanistan yapımı şartı konuldu. Artık bu ülkede her şey olabiliyor
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Türkiye-Yunanistan gerginliği uzun süredir devam ediyor. Jandarmaya satın alınacak mal için 'Yunanistan yapımı' şartı koydular. Olaya tepki gösterildi. 

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, su altı arama kurtarma timlerinin ihtiyacı için 8 adet yüksek basınçlı hava kompresörü satın alınması için ihale açtı. İhale şartnamesinde ‘Yunanistan yapımı kompresör' şartı konuldu. Şartnamede şu ifade kullanıldı: “Yukarıda özellikleri yazılı iki çıkışlı yüksek basınçlı solunum havası kompresörü Paramina Typhoonsilent 18 e 300 / Nardi Pacific m 30-300 / Alkın W 32-7-225- FP4N/ LW 320 ES model ve marka ürünlerden biri olacaktır.”

İhale şartnamesine giren Paramina marka Yunan malı kompresörün Türkiye'de servis hizmeti bulunmuyor. Firmanın adresi de Atina'nın yakınlarındaki Attika bölgesi olarak görünüyor.

Kompresör sektöründe faaliyet gösteren Murat Alișiroğlu, Sözcü’den Veli Toprak’a yaptığı açıklamada söz konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

"O MARKANIN ASKERİ TESİSLERE SOKULMASI GÜVENLİK SORUNUDUR"

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı ve CİMER'e dilekçe verdiğini kaydeden Murat Alişiroğlu, şunları söyledi:

“Şartnameyi görünce şok oldum. Son günlerde ‘savaşın eşiğine geldik' dediğimiz ülke olan Yunanistan'ın malı şart olarak konmuş. Bu kompresör için askeri tesislere girip-çıkacak ve servis hizmeti yapacak olan personelin -Yunanistan'ın ülkemize karşı bu kadar düşmanca tavırları net iken- istihbaratçı olmadığının garantisi var mı? Çünkü o markanın Türkiye'de servis verecek personeli bulunmuyor. O markanın askeri tesislere sokulması güvenlik sorunudur.”

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Tozanlı
28.11.2022 11:30
Askerimizin,başına çuval geçmesi, egede 20adanın verilmesi, suriyeden kendi toprağımîzdan cekilip türbeyi getirmeleri vs.vs. bunlarda OYUN bitmez zaten bunlar proje ,bop'  
 
Yusuf
28.11.2022 11:27
Ne var bunda ,bir haramzade gidip yunandan 3 liraya alacak getirip devlete 50 liraya satacak.anlasilmayacak bir şey yok ki.siraya girmiş bekleyen binlerce haramzade var ,bekliyor zaten  
 
Emmi
28.11.2022 11:23
SS ve Akar ın milli alımlarından olsa gerek  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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