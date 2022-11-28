İhale açıldı Jandarmaya alınacak mal için Yunanistan yapımı şartı konuldu. Artık bu ülkede her şey olabiliyor

Türkiye-Yunanistan gerginliği uzun süredir devam ediyor. Jandarmaya satın alınacak mal için 'Yunanistan yapımı' şartı koydular. Olaya tepki gösterildi.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, su altı arama kurtarma timlerinin ihtiyacı için 8 adet yüksek basınçlı hava kompresörü satın alınması için ihale açtı. İhale şartnamesinde ‘Yunanistan yapımı kompresör' şartı konuldu. Şartnamede şu ifade kullanıldı: “Yukarıda özellikleri yazılı iki çıkışlı yüksek basınçlı solunum havası kompresörü Paramina Typhoonsilent 18 e 300 / Nardi Pacific m 30-300 / Alkın W 32-7-225- FP4N/ LW 320 ES model ve marka ürünlerden biri olacaktır.”

İhale şartnamesine giren Paramina marka Yunan malı kompresörün Türkiye'de servis hizmeti bulunmuyor. Firmanın adresi de Atina'nın yakınlarındaki Attika bölgesi olarak görünüyor.

Kompresör sektöründe faaliyet gösteren Murat Alișiroğlu, Sözcü’den Veli Toprak’a yaptığı açıklamada söz konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

"O MARKANIN ASKERİ TESİSLERE SOKULMASI GÜVENLİK SORUNUDUR"

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı ve CİMER'e dilekçe verdiğini kaydeden Murat Alişiroğlu, şunları söyledi:

“Şartnameyi görünce şok oldum. Son günlerde ‘savaşın eşiğine geldik' dediğimiz ülke olan Yunanistan'ın malı şart olarak konmuş. Bu kompresör için askeri tesislere girip-çıkacak ve servis hizmeti yapacak olan personelin -Yunanistan'ın ülkemize karşı bu kadar düşmanca tavırları net iken- istihbaratçı olmadığının garantisi var mı? Çünkü o markanın Türkiye'de servis verecek personeli bulunmuyor. O markanın askeri tesislere sokulması güvenlik sorunudur.”