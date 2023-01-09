9 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü

Aydın'da seyir halinde olan bir motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 15:04
Takip Et

Aydın'da motosiklet duvara çarptı: 1 ölü

Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü
+
Aa
-

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Orta Mahalle'de öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız motosikleti ile seyir halinde olan Hidayet Ünver (72) isimli vatandaş henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosikleti ve kafasını duvara çarpan Ünver ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ünver'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Ünver, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ünver'in ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
1
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
2
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
3
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
4
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
5
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
6
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Cem Yılmaz derbi ardından "10 yılda bir" yorumunu yaptı
7
﻿Cem Yılmaz derbi ardından
﻿Cem Yılmaz derbi ardından "10 yılda bir" yorumunu yaptı
﻿Demiroğlu Bilim Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Demiroğlu Bilim Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Demiroğlu Bilim Üniversitesi akademik personel alacak
﻿'Fırat Neval' kod adlı terörist Özgür Namoğlu, etkisiz hale getirildi
﻿'Fırat Neval' kod adlı terörist Özgür Namoğlu, etkisiz hale getirildi
﻿'Fırat Neval' kod adlı terörist Özgür Namoğlu, etkisiz hale getirildi
﻿Kağıt toplayıcıları meydan savaşı! Taşlar sopalar havada uçuştu
﻿Kağıt toplayıcıları meydan savaşı! Taşlar sopalar havada uçuştu
﻿Kağıt toplayıcıları meydan savaşı! Taşlar sopalar havada uçuştu
﻿Ege Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak
﻿Ege Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak
﻿Ege Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.