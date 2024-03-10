Aydın'da onlarca kaçak göçmen kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İHA
Aydın'da onlarca kaçak göçmen kıskıvrak yakalandı
Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda onlarca kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Elde edilen bilgilere göre, Aydın’da jandarma ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, Didim ilçesinde deniz kıyısında bulunan makilik alan içerisinde yasadışı olarak Yunanistan’a deniz yolu ile geçmeye çalışan M.M. ve M.Ö. isimli organizatörler ile birlikte 47 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan, 1 adet tekne motoru, 1 adet şişme bot, 7 adet şişirme pompası, 1 adet akü ve 50 litre benzin jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi.

Kaçak göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 insan kaçakçısı çıkartıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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