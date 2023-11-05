Aydın'da sağanak sele neden oldu: 3 ölü, 1 kayıp

Aydın'da başlayan yağış sele neden oldu. Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi için ise arama çalışmaları devam ediyor.

KAYNAK: DHA
Aydın'da sağanak sele neden oldu: 3 ölü, 1 kayıp

Bölgede incelemelerde bulunan AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, kayıp kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Memiş, "Bir gün önce AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü ekiplerince bölge için sarı kodlu ikazda bulunulmuştu. Trakya ve Çanakkale için de turuncu kodlu fırtına uyarısı vardı. Sarı kodlu yağış uyarısında can kaybı beklemiyorduk. Sarı kodlu ikaz olmasına rağmen Valilik, AFAD, jandarma ekipleri, emniyet güçleri UMKE vasıtasıyla ikazlarımız vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Buna rağmen bulunduğumuz yerde gece 02.30 sıralarında meydana gelen bölgesel aşırı yağış neticesinde 4 vatandaşımız için kayıp uyarısı yapıldı. 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini belirledik. 2 vatandaşımıza daha ulaşmaya çalışıyorduk. Az önce gelen bilgiye göre Güneyyaka Mahallesi'nde bir vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaştık. Kayıp olan vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalar devam ediyor

Vatandaşların ikazlara daha duyarlı olmalarının önemine dikkati çeken Memiş "Çalışmalarımıza kesintisiz olarak devam edeceğiz. Kayıp olan vatandaşımıza ulaşmayı ümit ediyoruz. Yapılan ikazlara vatandaşlarımız lütfen ciddiyetle riayet etsinler. Tedbirli olmakta fayda var. 'Bir şey olmaz' diyebiliyorlar. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, tüm yöreye geçmiş olsun diyorum. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Zarar karşılanır, devlet güçlüdür. Yeter ki insana bir şey olmasın. Valiliğimiz bünyesinde gerekli çalışmalar yapılıyor" diye konuştu.

Bu arada kayıp Ali Alptekin'i arama çalışmaları sürüyor. Aramalarda, jandarma arama köpeği de kullanılıyor. Selde sürüklenen araçlar iş makineleri ve çekicilerle bulundukları yerden kaldırılıyor.

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