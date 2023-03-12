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Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'da düzenlenen operasyonda, şüphelenilerek durdurulan araçta 8 şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı. 

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 09:55
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Aydın'da şüpheli araca uyuşturucu operasyonu

Aydın'da uyuşturucu operasyonu
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İHA'nın haberine göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devriye esnasında hareketlerinden şüphelenilerek durdurulan 8 şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, 4-11 Mart tarihleri arasında; Didim, Efeler, Germencik ve Söke ilçesinde gerçekleştirilen devriyeler esnasında hareketlerinden şüphelenilerek durdurulan R.C., H.T., İ.D., R.A., İ.Ö., O.P., E.O., H.H.A., M.A., A.Ç ve T.K. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Faaliyet esnasında durdurulan araç sürücüsü H.T.'ye idari para cezası uygulandı. 8 şahsın sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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