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Aydın’da iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Aydın'da ticari araç ile otomobil, çevre yolu kavşağında çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 12:20
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Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı

Aydın’da iki araç çarpıştı: 4 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Aydın Muğla karayolu üzerinde meydan geldi. 35 DB 8107 plakalı ticari araç ile 09 AIL 397 plakalı otomobil çevre yolu kavşağında çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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