Aydın'da gerçekleşen trafik kazasında biri çocuk 7 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Aydın'da gerçekleşen trafik kazasında biri çocuk 7 kişi yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında biri çocuk 7 kişi yaralandı.

Söke-Bağarası karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada. Edinilen bilgiye göre, İ.Y. idaresindeki otomobil ile N.Y. yönetimindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlanarak devrilirken, kazada otomobil sürücüleri ile otomobillerde yolcu konumunda bulunan G.N.T, H.Y, T.Y, T.Y. ve Y.A.Y. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobillerin içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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