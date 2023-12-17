Elazığ’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 2’si ağır 4 yaralı

Elazığ'ın merkez Ataşehir Mahallesi Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi’nde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Hızını alamayarak karşı şeride geçen araç, M.G. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazada, 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.