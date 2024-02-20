Aydınlı simitçinin nabza göre şerbet taktiği: AKP'liye başka CHP'liye başka konuştu, gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Aydınlı simitçinin nabza göre şerbet taktiği: AKP'liye başka CHP'liye başka konuştu, gündem oldu
Aydınlı bir simitçinin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu'na ve AK Parti Aydın adayı Mustafa Savaş'a yaptığı ilginç ve esprili yaklaşımlar, sosyal medyada gündem oldu.

Aydın'da bir simitçinin, nabza göre şerbet taktiği sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Simitçi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Özlem Çerçioğlu'na seslenerek, 'Başkanım, Aydın'ı bir daha sallayıver de görsünler Çerçioğlu'nu' şeklinde espri yaparken, aynı simitçi AK Parti Aydın adayı Mustafa Savaş'a da, 'Vay vay, sayın vekilim hoş geldiniz. Sıkıntı yok, ibre bizden tarafa döndü. Bu iş bitti.' şeklinde hitap etti. Bu ilginç ve esprili yaklaşımlar, sosyal medyada gündem oldu

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