Ayıgülü otu felce iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası felce iyi gelen ayıgülü otu dikkatlerden kaçmadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ayıgülü otu felce iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası felce iyi gelen ayıgülü otu dikkatlerden kaçmadı.

FELÇ NEDİR?

Sinir sisteminin başta gelen fonksiyonlarından biri vücuttaki kasların çalışmasını sağlamak ve yönetmektir.

Sinir sistemini oluştan beyin ve omuriliğin, bu görevinde aksaklıkların oluşması sonucunda meydana gelen güç kaybı durumuna felç adı verilir.

FELÇ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-His kaybı

-Hareket bozukluğu

-Görme kaybı

-İşitme kaybı

-Bilinç değişikliği

-İdrar veya dışkı kontrolünün kaybı

-Ağrı

AYIGÜLÜ OTU NASIL KULLANILIR?

Bir tatlı kaşığı demliğe konur ve üzerine 300-500 ml kaynar su ilave edilerek 5-10 dakika demlemeye bıraktıktan sonra süzülerek içilir.

UYARI : Tarife uyulmalı ve uzun süre kullanılmamalıdır.

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