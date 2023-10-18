Ayıgülü otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası felce iyi gelen ayıgülü otu dikkat çekti. Ayıgülü otuyla ilgili detaylar

AYIGÜLÜ OTU NEDİR?

Düğünçiçeğigiller familyasından; otsu veya gövdesi odunlaşmış çok yıllık bir bitki cinsidir.

Birçok çeşidi vardır. Tıbbi şakayık; Mayıs-Haziran aylarında pembe veya kırmızı renkli çiçekler açan, 70 cm kadar boyunda, çok yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları derin parçalıdır. Kökünde; uçucu yağ, nişasta, şekerler, peanol ve peregrinin adlı bir alkoloid vardır. Ev ilaçlarında kökleri kullanılır.

AYIGÜLÜ OTU FAYDALARI

-Boğmaca ve öksürükte şikayetleri giderir.

-Sara da faydalıdır.

-Sinirleri yatıştırır.

-Nikris ve kramplarda da faydalıdır.

-Kökü kaynatılıp bal karıştırılarak içilse kan söker.

-Mide ve bağırsakta olan tutuklukları açar. 15 gram kitre ile yutulursa, içerdeki yanmış kan, safra, balgam ve sevdayı çıkarır.

-Felce, siyatiğe ve kabus ve kanamalara karşı faydalıdır.

-15 gram içilirse, içteki yelleri giderir. Karaciğer ve böbreklere iyidir.

-Vereme iyi gelir.

-Temreye sürüldüğünde giderir.

-Boğmaca ve öksürükte şikayetleri giderir.

AYIGÜLÜ OTU NASIL KULLANILIR?

Bir tatlı kaşığı demliğe konur ve üzerine 300-500 ml kaynar su ilave edilerek 5-10 dakika demlemeye bıraktıktan sonra süzülerek içilir.

UYARI : Tarife uyulmalı ve uzun süre kullanılmamalıdır.