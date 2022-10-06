Ay nasıl oluştu? Bilim insanlarından şaşırtan açıklama

Bilim insanların yeni teorisine göre Ay, onu Dünya'nın yörüngesine sokan dev bir çarpışmadan sonra doğmuş olabilir. Araştırmalara göre, güçlü süper bilgisayarların ayrıntılı simülasyonlarına dayandırılan teori Ay'ın 4,5 milyar yıl önce Dünya'nın Theia adlı Mars büyüklüğündeki bir cisimle çarpışmasından sonra oluştuğu yönünde olarak tanımlandı. Ancak yeni simülasyonlar, çarpışma sonrasında daha önce düşünülmemiş bir şeyin yaşandığını aktardı.

Daha önce yapılan simülasyonlar Ay'ın Dünya'nın yörüngesine daha yakın bir enkaz diskinin içinde yavaş yavaş büyümüş olabileceğine dair teoriler oluşturmuştu. Yeni teoriye göre ise Ay, Dünya'dan koparak neredeyse anında oluştu.

Biim insannları bu iki teorinin test edilebilir olduğunu ifade etti çünkü Ay'ın iç yapısıyla ilgili farklı varsayımları olması gerektiğini savundu. Bunun da Ay taşı ve Dünya hakkında daha fazla şey öğrenmeye yardımcı olacak.

En güçlü süper bilgisayar simülasyonlarının sağladığı ekstra detaylar, araştırmacıların Ay'ın bazı olağandışı özelliklerini açıklayabilecek beklenmedik ayrıntıları bulmasını sağlamış oldu. Ayrıca bu detaylar geçmişte kullanılan "düşük çözünürlüklü" simülasyonların bilim insanlarını Dünya’nın tarihi hakkında yanıltmış olabileceğine işaret ediyor.

Durham Üniversitesi'nden Vincent Eke konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, "Bu oluşum süreci, Apollo astronotları tarafından getirilen Ay taşlarıyla Dünya'nın mantosu arasındaki izotopik bileşimdeki benzerliği açıklamaya yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.