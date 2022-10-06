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Hubble’ın verilerini kullandı! James Webb’ten çift galaksi görüntüsü

NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun, Hubble'ın verilerini kullanarak elde ettiği "VV 191" isimli çift galaksinin görüntüleri paylaştı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 01:06
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Hubble’ın verilerini kullandı! James Webb’ten çift galaksi görüntüsü

Hubble’ın verilerini kullandı! James Webb’ten çift galaksi görüntüsü
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 1990'da uzaya gönderilen Hubble Uzay Teleskobu'nun verilerini kullanan James Webb Uzay Teleskobu'ndan yeni görüntüler paylaştı.

NASA’nın internet sitesinde yer alan haberde, "VV 191" isimli çift galaksinin görüntüsünün Hubble Uzay Teleskobu'nun sağladığı veriler ile kaydedildiği belirtildi.

Elde edilen yeni görüntüde, beyaz eliptik bir galaksi ve sarman galaksinin daha önce görülmemiş ayrıntılarının yer aldığı kaydedildi.

Bilim insanı Rogier Windhorst, James Webb Uzay Teleskobu'nun, galaksinin daha uzun ve sarmal kısımlarını çok daha ayrıntılı gösterdiğini açıkladı.

30 yılı aşkın süredir bilim dünyasına ışık tutan Hubble ile 1,5 milyonun üzerinde gözlem yapılırken bu gözlemlere dayanan 19 bindeni aşkın akademik çalışma üretildi.

NASA, 25 Aralık 2021'de dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'i, Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak uzaya fırlatmıştı.

Öte yandan, 30 Eylül'de, NASA ve Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, 1990'da uzaya gönderilen Hubble Uzay Teleskobu'nun faaliyet süresini uzatmak için uzaya bir ekip göndermeyi değerlendireceğini duyurmuştu.

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