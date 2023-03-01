Ayıüzümü bitkisi yüksek ateşe iyi gelir

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan ayıüzümünün faydaları dikkat çekti.

Ayıüzümü bitkisi, yüksek ateşe iyi gelmesiyle biliniyor.

YÜKSEK ATEŞ NEDİR?

Yüksek ateş, bireyin vücut sıcaklığında genellikle bir hastalık nedeniyle meydana gelen geçici artışa verilen isimdir. Ateş, kendi başına bir hastalık değildir, onun yerine başka tıbbi durumların belirtilerinden birisidir. Ateşin yüksek olması, hemen her vakada bireyin vücudunda olağan dışı bir sürecin devam ettiğine dair bir işarettir.

Yetişkin bireylerde yüksek ateş rahatsız edici olabilir, ancak 39.4 °C veya daha üstünde bir değere ulaşmadığı sürece genellikle endişe nedeni olarak kabul görmez. Ancak bebekler ve yeni yürümeye başlayan çocuklar için biraz yüksek ateş bile ciddi bir enfeksiyonun varlığına dair bir işaret olabilir.

Yüksek ateş genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden geçer. Ateşin düşürülmesi için reçetesiz ilaç kullanılması mümkün olsa da, bazı vakalarda ateşin tedavi edilmeden doğal sürecini tamamlamasına izin verilmesi daha iyidir, çünkü ateş bireyin vücudunun çeşitli enfeksiyon türleri ile savaşmasına yardımcı olmada önemli bir rol oynar.

AYIÜZÜMÜ BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Sonbahar aylarında toplanıp kurutulur. Çiçekleri pembe salkımlar halindedir. Ev ilaçlarında yaprakları kullanılır.

AYIÜZÜMÜ BİTKİSİ NEDİR?

Fundagillerden; Küçük taneler halinde kırmızı renkli yemişleri olan, tüylü bir bitkidir.1-3 metre yüksekliğindedir. Her mevsimde yaprakları vardır. Makilerde bulunur.

Dalları kırmızımtırak kahverengidir. Yaprakları şimşir yapraklarına benzer. İçinde Hydrochinone vardır.