Aykut Kocaman Aziz Yıldırım ile ters düştü

Fenerbahçe'de herkesin beklediği Olağan Seçimli Genel Kurul 2. günü ile devam ediyor.

Divan Başkanı seçimi ve üyelerin konuşmaları ile geçen ilk günün ardından üyeler Fenerbahçe'nin yeni başkanını seçmek için sandık başına gitti.

On binlerce üye oy vermek için Ülker Stadyumu'na gelirken camianın ünlü isimleri de tercihlerini yaptı.

AYKUT KOCAMAN TERCİHİNİ YAPTI

2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyan efsane isimlerden Aykut Kocaman da bu isimlerden biri.

Saat 14.00 sularında stada gelen Aykut Kocaman taraftarların yoğun ilgisi eşliğinde sandığa giderek oyunu kullandı.

"ÇOK DEMOKRATİK BİR SEÇİM"

Oyunu kullandıktan sonra muhabirim "çok demokratik bir seçim oldu" sözlerine Aykut Kocaman "evet öyle gözüküyor" cevabını verdi. Kocaman'ın bu sözleri sonrası Aziz Yıldırım'ın dün yaptığı açıklamayı hazırlatan bazı taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi.

"GAYRİ DEMOKRATİK BİR SEÇİM"

Dün sabah saatlerinde yapılan Divan Başkanlığı seçimlerinde Vefa Küçük'ün anti-demokratik bir şekilde başa geçtiğini söyleyen Aziz Yıldırım, "Yapılan seçim gayri demokratik bir seçim" diyerek kongreyi terk etmişti.