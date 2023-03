Fenerbahçe çirkin geceden çıkamadı

Fatih Saboviç / YENİÇAĞ

Zorlu karşılaşmada Endülüs Bölgesi ekibini galibiyete taşıyan goller 56. dakikada Jordan ve 85'te Lamela'dan geldi.

İspanya'daki mücadeleden akıllarda kalan; Fenerbahçe taraftarlarının -sosyal medyaya da düşen- İspanyol polisinden gördüğü şiddet olmasaydı keşke! Skor ve maçtan öte; UEFA Avrupa Ligi gibi bir arenada bu tarz olayların yaşanması, öne çıkması hiç yakışık almadı...

Bu olayın gölgesinden çıkıp mücadeleye dönecek olursak aslında söylenebilecek çok fazla bir şey olduğu söylenemez...

PRES VE SERTLİKLE YILDIRMA ÇABASI

Fenerbahçe'nin 'Fenerbahçe gibi' başladığı ve üst üste pozisyonlar yakaladığı mücadelede kaleci Dimitroviç gole izin vermedi. Akşam boyunca yapacağı kurtarışların bir ön gösterimini âdeta ilk 13 dakikada sergiledi Dimitroviç... Sevilla'da teknik direktör Sampaoli, Fenerbahçe'yi iyi analiz etmişti.

Sarı lacivertlilerin istediği tempoya ulaşmaması için önce tam saha pres, sonra da sertlik silahlarına başvurdu Sevilla... Bunlardan istediği sonucu da aldı.

KIRILMA ANI VE JOSHUA KING...

İlk 15 dakika geride kalırken Fenerbahçe'nin rakip kaleye gitmek konusunda açık ara üstünlüğü göze çarpıyordu. Sevilla 23'te Rakitiç'in uzaklardan kullandığı frikikle Fenerbahçe kalesini zorladı. Ancak kaleci Altay çok şık bir kurtarışla rakibin gol izni vermedi.

Mücadelenin en kritik anı, kırılma anı 28. dakikada yaşandı. Valencia'nın müthiş servisi ve pasında Joshua King kaleciyle karşı karşıya kalmasına rağmen zoru başardı ve ağları havalandıramadı.

HER ŞEY RAKİBİN LEHİNE İŞLEDİ

O dakikadan sonra neredeyse her şey rakip Sevilla'nın lehine işlemeye başladı. İlk yarıdan geriye kalan şuydu; Fenerbahçe biraz daha son vuruşlarda başarılı olsa 2 ya da 3 farka gidebilirdi! Sahanın en iyisi ise yaptığı 2 kritik müdahale ile Samet Akaydın'dı.

Devre 0-0 sona erdikten sonra, ikinci yarının başından itibaren Sevilla oyunu domine etmeyi bildi. İkinci devreye de oldukça efektif başladılar.

SAMET BİLDİĞİMİZ GİBİ...

Süper Lig'deki mücadelesiyle eleştirilen Samet Akaydın, bu akşam stoperde 90 dakika boyunca 5 kritik müdahalede bulundu benim sayabildiğim kadarıyla... İkinci yarı başında Fenerbahçe bazı cılız ataklar geliştirse de orta sahası düştü! Orta sahayı kaybedince, Sevilla'nın oyunu temsilcimizin yarı alanına yığmasının önüne geçilemedi.

Kronometreler 56. dakikayı gösterirken ceza sahası dışından Jordan'ın şutu Fenerbahçe defansına çarpıp ağlara gitti: 1-0.

İRFAN CAN KAHVECİ NEREDE?

Maç içerisinde gözlerim sık sık İrfan Can Kahveci'yi aradı. İlk yarı özelinde kendi yarı alanında bazı kritik müdahalelerde bulunabilen İrfan Can, 30-35 dakikadan sonra âdeta ortadan kayboldu! Teknik direktör Jorge Jesus'un deneyimli oyuncuya nasıl 'tahammül' ettiğini düşünmeden edemiyorum.

Rövanş öncesi İstanbul'a en azından 1-0'lık yenilgiyle dönmeyi göze almışken, 85'te bu kez Lamela sahneye çıktı. Sevilla 2-0 öne geçerken, tribünler de tamamen ateşlendi.

İKİNCİ YARIDA SAHADA YOKTUK

Kalan dakikalarda Arda Güler bir şeyler denese de Fenerbahçe sonuç alamadı. Şimdi temsilcimiz, 16 Mart'ta Kadıköy'de rakibi ile oynayacağı mücadeleye odaklanmak durumunda... Jorge Jesus ve öğrencilerinin, rahatlıkla zaferle dönebileceği bir randevuyu bu hâle getirmesini aklım almadı. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin 'sahada yok gibi' oluşunu da uzun süre kabul edemeyeceğim.

Kendi liginde zor günler yaşayan, teknik direktörü Sampaoli'nin koltuğu dahi sallantıda olan Sevilla'ya can verip Türkiye'ye dönmüş olduk. Umarım rövanş maçında temsilcimiz aldığı dersleri uygulayabilir ve turu geçebilir.