Aylık 147 bin TL maaş ile 85 bin personel alımı yapılacak. Bu mesleğe gönül verenlere büyük fırsat

İsviçre, dünyanın her köşesinden personelleri bünyesinde topluyor. Yapılan açıklama kapsamında 85.000 personel alımı yapılacağı belirtildi.

İşte bu personel alımına dair detaylar şu şekilde…

85.000 ALIM YAPILACAK

2024 için ilk etapta 85.000 personelin istihdamı sağlanacağı aktarıldı. Türkiye'nin de yer aldığı doğu Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden istihdam sağlanması hedefleniyor.

Geniş bir maaş yelpazesi olan İsviçre, ülke genelinde tek tip bir asgari ücret sistemine göre ödeme yapmaktadır. Bu doğrultuda belirlenen en düşük asgari ücret anlık olarak 147.494 TL'ye denk geliyor. Ülkede aylık asgari ücret 4.160 CHF tutarında.

85.000 personele farklı rakamlarda ücret ödese bile en düşük ücret 147.000 TL’ye denk geliyor. Mesleklerin zorluğu ve aranan çalışan nitelikleri doğrultusunda maaş skalası da 230.000 TL'nin üzerine kadar çıkıyor.

Pandemi sonrasında nitelikli iş gücü bulmakta zorlanan Avrupa ülkeleri İsviçre'de olduğu gibi benzer iş programları ile farklı ülkelerden personel arayışına girdi.

HANGİ MESLEKLERDEN ALIM YAPILACAK?

İsviçre tarafından yapılan açıklama doğrultusunda doktor, hemşire, yaşlı bakımı hasta görevlileri için ayrılmış kadroların bulunduğu aktarıldı. Ülke yetkilileri savaş sebebiyle Rusya ve Ukrayna'dan kaçarak İsviçre'ye gelen kişilerin nitelik bakımından sağlık sektöründeki eksikliği gideremediğini paylaştı.

İsviçre'de 85.000 nitelikli işçi eksikliğini tamamlamak için ilanların açıldığı aktarılırken bu rakamın yıl sonuna kadar 365.000 kişiye çıkarılabileceği aktarıldı. İsviçre'de çalışma fırsatından yararlanmak isteyen kişiler DynaJobs veya Adecco gibi kurumlara başvuruda bulunabilmektedir.

EN ÖNEMLİ ŞART DAVET

İsviçre'de çalışmak için en önemli şartlardan biri de davet almaktır. Davet alabilmek için dil yeterliliği ile beraber kendi geçimini sağlayabilecek gelir durumu ve ikamet edebileceği bir ev olması şartı bulunuyor.

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan İsviçre'nin saatlik asgari ücreti ise 23 İsviçre frangı olmaktadır. Bu rakam aylık 4.160 İsviçre frangı olarak belirtilirken bu da saatlik olarak 815 TL'ye aylık olarak da 147.000 TL'nin üzerinde bir tutar oluyor.