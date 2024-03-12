İktidar emekliye 3 bin lira emekli verirken AKP’li isim bu şehirde iki bayramda emekliye 5 bin lira verecek

AK Parti’nin Bolu Belediye Başkanı adayı Muhammed Emin Demirkol, Karamanlı Mahallesi’nde bulunan seçim bürosuna giderek kadınlara karanfil dağıttı, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Demirkol, Bolu için hazırladıkları toplam 101 projeden 14’ünün mega projeler olduğunu belirtti. Bu projeleri Bolu halkının beğenisine sunduklarını ifade eden Demirkol, Bolu’nun en büyük kapalı spor salonunu dolduran vatandaşlara da teşekkürlerini iletti.

EMEKLİYE İKİ BAYRAMDA 5000 LİRA İKRAMİYE

Projelerinin her kesimi kapsadığını vurgulayan Demirkol, “Özellikle emeklilere yönelik iki önemli müjdemiz var. İlk olarak, ihtiyaç sahibi emeklilere dini bayramlarda beşer bin lira ikramiye vermeyi taahhüt ediyoruz. İkincisi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilere her iki dini bayramda yaptığı ikramiyelerin yanı sıra, biz de iki bayramda verilecek ek ikramiyelerle emeklilerimizin bütçesine destek olmayı hedefliyoruz.” dedi.

EMEKLİNİN SU FATURALARINA İNDİRİM

Demirkol ayrıca, yaşlıların ve emeklilerin durumlarına göre, belediye sosyal tesislerinde ve restoranlarında su faturaları da dahil olmak üzere indirimli ya da ücretsiz hizmetler sunmayı planladıklarını söyledi.

ÜCRETSİZ ULAŞIM

Demirkol, “65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza ücretsiz ulaşım sağlıyoruz. 65 yaş altındaki ihtiyaç sahibi emekliler için de, onların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla mali destek sağlayacağız.” şeklinde konuştu.