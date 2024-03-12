Mevduat faizlerinde son yılların en yüksek seviyesi! Faizlerin rekor kırmasının sebebi ortaya çıktı

Şubat ayından itibaren bankaların mevduat faizleri artış gösteriyor. Bu hafta itibarıyla, bankalar faiz oranlarını daha da yükseltti ve mevduat getirileri %50 seviyesini aştı. Peki, bankaların faiz oranları neden artıyor?

Bankada 1 milyon TL mevduatı bulunan bir kişinin aylık geliri ne kadar olur? Altın, borsa ve mevduat arasında hangisi daha avantajlı? Bu konuda merak edilen tüm soruları Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram yanıtladı:

“Bankalarda mevduat faizleri son yılların en yüksek seviyesine ulaştı, faiz oranları yüzde 50’nin üzerine çıktı. Reel faizlerin artmasının tek nedeni şu: Bankalara Merkez Bankası tarafından bir regülasyon getirildi. Tüketici kredilerinde aylık büyüme sınırı yüzde 2.5’ten yüzde 2’ye düşürüldü. İhtiyaç kredilerinde yüzde 3’ten yüzde 2’ye düşürüldü. Taşıt kredilerinde ise büyüme oranı sabit kaldı. Bu bankalara daha az kredi verin demek oluyor. Bankalar daha fazla kredi verirse zorunlu karşılık tutma ve depo etme şartı getirildi. Bu da bankaların satacağı paranın Merkez Bankası tarafından depolanması anlamına gelir. Bu durumda kredi kullandıramaz. O yüzden şu anda bankalar için TL çok değerli ve TL toplamak istiyor. Bunun için de mevduat faizlerini yüzde 50’nin üzerine çıkardı.

1 MİLYON LİRANIN 32 GÜNLÜK BANKA FAİZİ NE KADAR?

1 milyon TL mevduatı olan bir yatırımcının aylık kazancı, şu anda %50 faiz oranıyla 32 günlük bir dönemde yaklaşık 41 bin 530 TL’dir. Eğer bu kazanç, yıl boyunca her üç ayda bir yeniden mevduata yatırılırsa, yıl sonunda %65’e varan bir getiri sağlanabilir. Yani, 100 bin TL yatırıldığında, 65 bin TL kazanç elde edilebilir.

FAİZLER YÜZDE 50’LERE ÇIKABİLİR

Mevduat faizlerinin daha da yükseleceği öngörülüyor. Politika faizi şu anda %45 civarında ve seçim sonrası faizlerin %50’lere çıkması bekleniyor. Merkez Bankası’nın sterilizasyon araçları nedeniyle bankaların kar marjları düşebilir ve bu durum, mevduat çekmek için faiz oranlarını artırmalarına yol açabilir. Bu nedenle, mevduat faizlerinin daha da yükseleceği tahmin ediliyor.

2024 ALTIN YILI OLACAK

Yatırım araçları arasında altın, borsa ve mevduat karşılaştırıldığında, şu anda mevduat faizleri öne çıkıyor ve reel faizlere yaklaşıyor. Altın için bu yılın ‘altın yılı’ olacağı ve ons altının 3 bin dolar seviyelerine çıkacağı öngörülüyor. Borsa ise son üç ayda en fazla kazanç sağlayan yatırım aracı oldu ve altın ile mevduattan daha fazla getiri sağladı. Seçim sonrası borsaya dış sermaye girişiyle ciddi bir yükseliş bekleniyor. Portföylerde altın ve borsa bulundurulmalı, ancak garanti getiri sunduğu için ağırlık mevduata verilebilir. Altın ve borsada garantili bir kazanç olmadığı için, risk iştahına göre altın ve borsada değerlendirme yapılabilir.

Mevduat vadesi konusunda, 32 günlük bir vade tercih edilebilir çünkü Merkez Bankası’nın aylık Para Politikası Kurulu (PPK) kararlarına göre vade yenileme yapmak daha avantajlı olabilir.