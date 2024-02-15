AYM'den Madımak Katliamı kararı

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AYM'den Madımak Katliamı kararı
Anayasa Mahkemesi, Madımak Katliamı'nda yakınlarını yitirenlerin zaman aşımına karşı yaptığı başvurunun ek rapor hazırlandıktan sonra görüşülmesine karar verdi.

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