AYM'den Taksim'de 1 Mayıs kararı: Hak ihlali sayıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanmasının engellenmesini "hak ihlali" saydı.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) başvurusunu değerlendiren AYM’nin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
AYM, Taksim'de kutlama yapılmasının engellenmesinin "Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının engellenmesi" olduğuna hükmetti.
Karar, oy çokluğuyla alındı. Muhterem İnce karşı oy kullandı.
Yüksek Mahkeme, başvuruda yer alan "kötü muamele yasağının ihlal edildiği" iddiasını ise "açıkça dayanaktan yoksun olduğu" gerekçesiyle reddetti.