AYM’nin Hak İhlali Kararı Sonrası Can Atalay’ın Dosyası Yargıtay’a Gönderildi

AYM Hak İhlali Kararı Verdi

Can Atalay, Gezi Parkı davasında tutuklanarak 18 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra TİP’ten Hatay Milletvekili seçilmişti. Atalay, ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma’ ve ‘kişi hürriyeti ve güvenliği’ hakkının ihlal edildiğini iddia ederek AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu. AYM, başvuruyu oy çokluğuyla kabul ederek hak ihlali kararı vermişti. AYM, hak ihlallerinin giderilmesi için Atalay’ın yeniden yargılanmasına başlanması, tahliye edilmesi ve yargılamanın durdurulması gerektiğini belirtmişti. Ayrıca Atalay’a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine de karar vermişti.

Dosya Yargıtay’a Gönderildi

AYM’nin kararı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaştı. Ancak mahkeme heyeti, dosyayla ilgili bir karar vermeden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Mahkeme heyeti, AYM’nin ihlal kararının kendi kararlarıyla ilgili olmadığını, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin tahliye talebini reddetmesiyle ilgili olduğunu belirtti. Heyet, dosyanın ilgili daire önünde bulunduğu sırada Atalay’ın milletvekili seçildiğini ve ihlalin bu dairenin kararından kaynaklandığını ifade etti. Heyet, ayrıca bireysel başvuru sonrasında dosyanın esastan incelendiğini ve karara bağlandığını kaydetti. Heyet, bu nedenle oluşan yeni hukuki durum karşısında Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin yeni bir değerlendirme yapmasının zorunlu olduğunu bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.