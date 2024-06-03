Melis Birkan da hayvan hakları için Yenikapı'daki mitinge katıldı

Ünlü oyuncu Melis Birkan, hayvan haklarına verdiği destekle bilinen isimler arasına katıldı. İstanbul Yenikapı'da hayvanseverler ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen "Öldüren değil yaşatan yasa istiyoruz" mitingine katılan Birkan, hayvan haklarına duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu. Mitinge katılan hayvanseverler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de hayvan haklarına dikkat çekerek, daha güçlü ve etkili yasaların çıkarılmasını talep ettiler. Hayvanların kötü muameleye maruz kaldığı durumlarda daha caydırıcı cezaların uygulanmasını isteyen katılımcılar, hayvan hakları konusunda toplumsal duyarlılığın artırılmasının önemine dikkat çektiler.