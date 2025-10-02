‘Aynadaki Yabancı’ sürpriz yapar mı?

Yeni sezon içerisinde haftalar ilerledikçe ekranda olan dizilerin sayısı da git gide artıyor.

atv’nin yeni dizisi ‘Aynadaki Yabancı’nın yayın tarihi belli oldu. Dizi, Cumartesi akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Başrollerini Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu’nun paylaştığı MF Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz otururken senaryosunu ise Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan kaleme alıyor. Dizi, geçirdiği operasyon sonrası hafızasını kaybeden Azra’nın, geçmişiyle hesaplaşmasını ve kendini yeniden bulma mücadelesini anlatıyor.

Peki, ‘Aynadaki Yabancı’ reytinglerde ne yapar? 6 sezondur ekranların vazgeçilmezi olan ‘Gönül Dağı’, aynı gün başlayacak ‘Ben Leman’, yıllardır hatırı sayılır bir kitlesi ile yoluna devam eden ‘MasterChef Türkiye’, önümüzdeki hafta yeni sezonuna başlayacak ‘Güldür Güldür Show’ ve ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacak ‘Güller ve Günahlar’ ile kıyasıya bir rekabete girişecek. Sürpriz yapabilir mi? Neden olmasın? Yolu açık, reytingi bol olsun.

Tuğba Özay canlı yayında uyuyakaldı

Manken ve şarkıcı Tuğba Özay, kuantum eğitmeni ve yazar Anıl Şehirlioğlu’nun ‘Dönüşüm Yolculuğu’ isimli YouTube programına konuk oldu.

Konu babasına geldiğinde duygusal anlar yaşayan Tuğba Özay, çok özlediğini ve hâlâ hayatında rehberliğini hissettiğini anlatırken bunun üzerine Şehirlioğlu, kendisine kuantum drama ile baba çalışması yaptı. Bu esnada herkesi şaşırtan bir gelişme oldu ve Özay, canlı yayında uykuya daldı.

Bir süre sonra kendine gelen Tuğba Özay, “Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. O an kendimi bıraktım ve çok derin bir huzur hissettim. Sanki içimde bir şeyler dönüştü” dedi.

Marmara için bir farkındalık projesi

Su altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) üyelerinin eserlerinden oluşan ‘Dokuz Ada: İstanbul’un Dokuz Canı’ isimli karma fotoğraf sergisi, Büyükada Taş Mektep’te açıldı.

İBB Kültür ve İBB Miras’ın ev sahipliğinde gerçekleşen sergi, dünyada sınırları tek bir ülkeye ait tek deniz olan Marmara Denizi’nde, İstanbul yakınlarında bulunan 9 ayrı adanın su altı yaşamından çarpıcı ve renkli karelerden oluşuyor. İstanbul’un, her türlü tehdide rağmen yaşam mücadelesi veren su altı canlılarına yer veren sergi aynı zamanda iki önemli soruna, müsilaja ve hayalet ağlara da dikkat çekiyor.

‘Dokuz Ada: İstanbul’un Dokuz Canı’ su altı fotoğraf sergisi, 19 Nisan 2026’ya kadar Pazartesi hariç her gün 09.00-18.00 saatleri arasında Taş Mektep’te ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.