Ayşe ateş isyan etti. “Neredeyse Ayşe Ateş öldürdü diyecekler” "Savcılar torbacıların beyanlarını "ayet" kabul ediyor"

MHP eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Ankara’da, 30 Aralık 2022 tarihinde tetikçi Eray Özyağcı tarafından silahla öldürüldü.

Sinan Ateş davasında bugün 3. Celse görüldü. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş bugün görülen duruşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak duruşmalarda yaşanan sürece isyan etti.

"AYŞE ATEŞ ÖLDÜRDÜ DEME NOKTASINDALAR"

Ateş yaptığı paylaşımda, "Neredeyse Ayşe Ateş kocasını öldürdü diyecekler" diyerek, "Öyle bir mahkeme ortamı ki tutukluların hâkim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakması an meselesi” ifadelerini kullandı.

Tarihte böyle bir duruşmanın görülmediğini ifade eden Ayşe Ateş, müdafilerin "Kamera kayıtlarına yansımamış olsa da Ayşe Ateş kocasını öldürüp kaçmıştır, bunun incelenmesini talep ediyoruz" deme noktasında olduğunu, arkalarına aldıkları güçle bol keseden yalan söylediklerini ifade etti.

Ateş yaptığı açıklamanın devamında şunları söyledi,

"AKLAMA SÜRECİNE DOĞRU EVRİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Görünen o ki gerçek azmettiricilerin bulunacağına inandığımız yargı süreci kiralık katiller, torbacılar da dahil olmak üzere bütün sanıkları korumak ve siyasi bağlantıyı koparmak için bir aklama sürecine doğru evrilmeye çalışılıyor. Müdafiler hiçbir belge ve bulguya dayanmayan iddiaları ile 1 Temmuz günü sosyal medya ve televizyon ekranlarında kurulan torbacıları aklama mahkemelerinin iddianamesini yazıyor.

"SAVCILAR TORBACILARIN BEYANLARINI "AYET" KABUL EDİYOR"

Bu TV ve sosyal medya mahkemelerinin savcıları da kiralık katillerin, torbacıların beyanlarını "ayet" kabul ediyor. 18 aydır ne söylesek reddiye yazanlar torbacıların sözlerine âdeta iman ediyor. Birilerinin aklına son 1 ay içinde gelen bu kumpas senaryosu, kurtuluşun tek yolu olarak görülüyor. En acıklı olanı da Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'i kameraların önünde katleden kiralık katillerin, torbacıların aklanması için yoğun bir çaba harcanması ve bu katillerin ayakta alkışlatılması. Alkışlayanın da bu yaptığını hiç sorgulamaması. Nereden nereye... Vah ki ne vah! Mariana Çukuru bile bu kadar derin değil.