Ayşe Ateş: Hiç korkmadan devlete millete hükümete emniyete adalete meydan okuyabiliyorlar

Başkent Ankara’da gerçekleştirilen bir suikast sonucunda öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından aldığı ölüm tehditlerini aktardı.

1 Temmuz’da ilk duruşması görülecek olan davanın öncesinde bir televizyon yayınına katılan Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından katıldığı programı paylaştı ve "Nasıl ki eşim Sinan Ateş'i Külliye'nin hemen dibinde, Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan'ın silah seslerini duyabileceği mesafede gözlerini bile kırpmadan katlederek şahsına meydan okudularsa bugün de Sayın Cumhurbaşkanı’mızın bizi kabulünde verdiği fotoğrafın üzerinden bir hafta bile geçmeden bana karşı iftira ve ölüm içeren tehditler savurarak yine şahsına meydan okuyorlar.” açıklamasında bulundu.

“BU ÖRGÜTLÜ OLARAK İŞLENMİŞ BİR SUÇ”

Sinan Ateş cinayetinin bir suç örgütü işi olduğunu belirten Ateş, "Bir kişinin yapabileceği bir iş değil bu, büyük bir dosya var. Bu bir suç örgütü. Örgüt olarak bunların yargılanması gerekiyor.” ifadelerini kaydederken yargılanmanın devam edebilmesi için ellerin gelen her şeyi yapacaklarını vurguladı.

Ciddi bir hazırlık içinde olduklarını ve kamuoyundan gelen desteğin de çok büyük olduğunu ileten Ateş, “Bunlar kurtulamayacaklar yargılanmaktan, hepsi cezasını çekecek" dedi.

“O GÜNDEN BERİ NORMAL BİR HAYAT YAŞAMIYORUZ”

Ateş, yaptığı açıklamada kendisini güvende hissetmediğini ve korktuğunu ifade ederek, "Sinan'a açıktan gelen bir ölüm var, bir suikast var. Bunun karşısında korkmamak mümkün değil. O günden beri normal bir hayat yaşamıyoruz. İki yakın silahlı korumam var, evin etrafında sivil ekip arabaları dolaşıyor.” ifadelerini kullandı.

Dışarı çıktığında korumalarının arttığını ve ekstra tedbirlerin alındığını belirten Ateş, mecburi durumlar dışında dışarı çıkmadığını, çocuklarının da sürekli evde olduğunu kaydederek “Evde kendi başımıza kapımız üst üste kilitli cezaevi yaşıyoruz. Bunun sorumluları bunun hesabını verecek. Çok zor bir hayat yaşıyoruz. Korumaya rağmen içimizden o korkuyu atamıyoruz." açıklamasını yaptı.

“SİNAN'IN DOST BİLDİKLERİ DÜŞMANMIŞ”

Cumhuriyet Halk Partisi’nden, Sinan Ateş’in katillerinin bulunmasına yönelik verilen destek hakkında da konuşan Ateş, "Onunla birlikte hiçbir ideoloji kalmadı, hepsi toprağın altına girdi. Bahçeli ne diyorsa Sinan da onu diyordu. Özel'e de Kılıçdaroğlu'na da ağır söylemleri oldu. Sinan katledildikten sonra hepsi her şeyi bir tarafa bıraktı ve insan olmanın gerekliliğini yerine getirdi. Sinan'ın dost bildikleri düşmanmış, düşman bildikleri dostmuş. İnsan olan, vicdanı olan herkes yanımda" ifadelerini kullandı.

KİRALIK KATİLİN MESAJINI İFŞA ETMİŞTİ

Ayşe Ateş, infaz edilmesi için kendisine haber geldiğini söyleyen bir kişinin mesajını ifşa etmişti. Ayşe Ateş’in bir sosyal medya paylaşımının altına, Orhan Ayçin isimli bir kişi, “Senin infazın için bize haber geldi, reddettik. Özelden yaz Ayşe Hanım” söylemini yazmıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ateş, “Olamaz, diyemiyorum çünkü Sinan için de kapı kapı katil aradılar. Daha önce bağlandıkları canlı yayınlarda, Sinan’ın da bana hayattayken aktardığı bu gerçeği iddia eden kişileri de gizli tanık olmaya davet ediyorum.” ifadelerini kaydetmişti.

BURAK BEKİROĞLU’NUN PAYLAŞIMLARINI DA PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından Ateş’e yönelik tehdit mesajları yayınlayan Burak Bekiroğlu isimli şahsın, paylaşımlarını silmesi üzerine Bekiroğlu’nu da ifşa eden Ateş, “Bu paylaşımların hesabını yargı önünde vereceksin. Paylaşım silerek yargıdan kurtulmak yok” ifadesini kullanmıştı.

Ateş, “Size boyun eğmeyeceğim! Burak Bekiroğlu olaydan yeni haberdar olan vatandaşlarımıza karşı “Ben ne dedim ki Ayşe Ateş benimle ilgili paylaşım yaptı?” fotoğrafı vermek için sildiğin bu paylaşımların hesabını yargı önünde vereceksin. Paylaşım silerek yargıdan kurtulmak yok. Bu saatten sonra kimi nereye gömeceğini bu ülkenin şerefli savcılarına anlatırsın.” açıklamasında bulunmuştu.

TUNÇ VE YERLİKAYA’YA SESLENMİŞTİ

Ayşe Ateş, aldığı ölüm tehditleri nedeniyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslenmiş ve tehditleri yapan Burak Bekiroğlu hakkında neden işlem yapılmadığını sormuştu.

Bekiroğlu isimli şahsın, Sinan Ateş suikastına ilişkin kendisini hedef gösterdiği paylaşımlar yaptığını belirten Ateş, "Sayın Bakanlarım dikkatinize sunuyorum: Burak Bekiroğlu isimli şahıs, kamuoyuna, Ankara’nın göbeğinde güpegündüz işlenen bu menfur cinayetin emrini kimlerin verdiğini isim isim sayıyor. Beni hedef göstererek tehdit içerikli açıklamalarda bulunuyor.” açıklamasını yapmış ve “Neden bu paylaşımları ihbar kabul edilip ifadeye çağrılmıyor, neden elindeki bilgi ve belgeler istenmiyor, tanık statüsünde dinlenmiyor?” ifadelerini kaydetmişti.