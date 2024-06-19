Ayşe Ateş’e ölüm tehdidi. ‘Sinan Ateş için işlettikleri süreci benim için de işletiyorlar’

Ankara’da 30 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşen suikast sonucunda öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisine yönelik ölüm tehditlerinin devam ettiğini ifade etti ve bu tehditleri yapan Burak Bekiroğlu hakkında neden işlem yapılmadığı sordu.

Ateş, yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslenerek, "Yeter artık, yeter! Sayın Adalet Bakanı’m Yılmaz Tunç, Sayın İçişleri Bakanı’m Ali Yerlikaya! Önceki günlerde, eşim Sinan Ateş için işlettikleri süreci benim için de işletiyorlar, diyerek Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’a bir çağrıda bulunmuştum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptığı çağrının ardından kendisine 2 yakın koruma verildiğini belirterek “Beni ve kızlarımı kabul ettiği sırada Sayın Cumhurbaşkanı’mıza, her ne kadar koruma polisi verilmiş olsa da bu şahısların devletin polisine namlu doğrultmayacaklarından emin olmadığımı, korktuğumu ifade ettim" açıklamasını yaptı.

"BURAK BEKİROĞLU NEDEN İFADEYE ÇAĞRILMIYOR?"

Burak Bekiroğlu isimli şahsın, Sinan Ateş suikastına ilişkin kendisini hedef gösterdiği paylaşımlar yaptığını ifade eden Ayşe Ateş, "Sayın Bakanlarım dikkatinize sunuyorum: Burak Bekiroğlu isimli şahıs, kamuoyuna, Ankara’nın göbeğinde güpegündüz işlenen bu menfur cinayetin emrini kimlerin verdiğini isim isim sayıyor. Beni hedef göstererek tehdit içerikli açıklamalarda bulunuyor.” ifadesini kaydetti.

Ateş, Bekiroğlu’nun, kendisinin ve eşi Sinan Ateş’in FETÖ’cü olduğu iftirasını attığını ve Sinan Ateş’in daha önceleri cinayeti azmettirdiği imalarında bulunduğunu iletti ve “Neden bu paylaşımları ihbar kabul edilip ifadeye çağrılmıyor, neden elindeki bilgi ve belgeler istenmiyor, tanık statüsünde dinlenmiyor?" sorusunu yöneltti.

"HER AN ÖLDÜRÜLME TEDİRGİNLİĞİYLE YAŞAMAKTAN BIKTIK"

Burak Bekiroğlu isimli şahsın yazdıklarının ihbar olarak kabul edilmesini talep eden Ateş, Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya’ya seslenerek, "Sayın Bakanlarım tekrar tekrar dikkatinize sunuyorum: İki buçuk yıl evvel bu süreci, katledilen eşim Sinan Ateş için de başlattılar: FETÖ’cü iftiralarıyla itibarsızlaştırma, sosyal medyadan açık tehdit ve ardından sokak ortasında, güpegündüz suikast! Sayın Bakanlarım, Geleni görmüyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

Ateş, bu kişilerin ne güvenlik güçlerinden ne de adaletten korktuklarını belirterek “Eğer elinde benimle, Sinan’la, bu suikastla alakalı ortaya attığı iddialara ilişkin en ufak bir kanıt varsa ortaya koysun. Yoksa da hukuken gereği neyse o yapılsın. İmalı paylaşımlardan, hakaretlerden, iftiralardan yorulduk, tükendik! Her an öldürülme tedirginliğiyle yaşamaktan bıktık! Artık bunlara 'Dur!' deyin. Size yalvarıyorum: Bu ülkede ikinci bir 'Kırmızı Pazartesi' yaşanmasına izin vermeyin. Çocuklarımı yetim bırakmayın." açıklamasını yaptı.

BEKİROĞLU’NUN TEHDİT PAYLAŞIMLARI

Ayşe Ateş’in, kendisinden tehdit mesajları aldığını açıkladığı Burak Bekiroğlu’nun sosyal medya hesabından, Sinan Ateş suikastına ilişkin çok sayıda paylaşım yaptığı görülüyor. Sinan Ateş suikastı üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi’ne algı operasyonu yapıldığını ileri süren Bekiroğlu, Ayşe Ateş’e yönelik, “Sosyal medyada Sinan Ateş olayı üzerinden Ülkü Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisine yönelik algı operasyonuna kalkışan her kişiyi tek tek tarihin tozlu sayfalarına değil PENSİLVANYAYA gömeceğim. Sende dahil.” ifadelerini kullandı.

Bekiroğlu, sosyal medya hesabından Ayşe Ateş’i etiketleyerek “Senin çok sevdiğin (hadi avukatlarına git hodri meydan) Fetulah Gülen’in İstişare Kurulu Üyesi olan Mustafa Özcan talimatıyla suikast düzenlenen Sinan Ateş’e yönelik bu eylemin kimler ve neden gerçekleştirildiğini bilmene rağmen işi mecrasından çıkartmaya yönelik çalışma yaparak olayı Ülkü Ocaklarına ve Mİlliyetçi Hareket Partisine teşmil etmeye kalkmanı kabul etmiyorum. Sana geçit yok Estetikli. O golü tüm aptallara atarsın ama bana atamazsın” ifadelerini kaydetti.

2 BAKANA AÇIK MEKTUP YAZMIŞTI

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, Sinan Ateş suikastına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya açık mektup yazmış ve bunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Sinan Ateş cinayetine ilişkin yaşanan gelişmeleri kronolojik olarak sıralayan Ateş, "Bu siyasi cinayeti adi bir sokak kavgası gibi göstererek üzerini örtmeye çalışan karanlık bir el var" ifadesini kullanmıştı.

Ateş, mektubunda, Sinan Ateş’in 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara’nın göbeğinde kiralık katiller tarafından şehit edildiğini hatırlatmış ve cinayetin dosyaya atanan ilk savcılar sayesinde karartılmadığını vurgulamıştı.

Ateş, "Karartılamadı, diyorum çünkü alçak bir yöntemle işlenen bu suikastin ardından yaşanan gelişmeler gösterdi ki bu siyasi cinayetle ilişkili olarak tutuklanan 22 şahsın ve hakkında yürütülen soruşturma devam eden 17 şahsın tamamını ya da bazılarını koruyan, bu siyasi cinayeti adi bir sokak kavgası gibi göstererek üzerini örtmeye çalışan karanlık bir el var" ifadelerini kaydetmişti.

ATEŞ ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

İlk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşen Ayşe Ateş, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelmişti. Bu görüşmede, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un da yer alması, Sinan Ateş davasının seyrinin değişeceği hakkında bir işaret sayılmıştı.

10 Haziran günü Ayşe Ateş’i ağırlayan CHP lideri Özel ‘suikastın üzerindeki sis perdesi kalkana kadar ailenin yanında olmaya devam etme‘ sözünü vermişti.

NELER OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de, Ankara’da Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçi Eray Özyağcı, eylemi organize eden Doğukan Çep, eski Ülkü Ocakları yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem ile 3 polisin de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklanmıştı.

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin geçtiğimiz gün hazırlanan iddianamede, eşi Ayşe Ateş'in ifadeleri, Ateş'in neden öldürüldüğü ve tetikçi Eray Özyağcı'yı İstanbul'a götüren çakarlı aracın plakası yer almamıştı. Ayrıca iddianamede MHP'nin de adı geçmemişti.