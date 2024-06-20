Ayşe Ateş kiralık katilin mesajını ifşa etti. ‘Senin infazın için bize haber geldi’

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ayşe Ateş, infaz edilmesi için kendisine haber geldiğini söyleyen bir kişinin mesajını ifşa etti. Ayşe Ateş’in bir sosyal medya paylaşımının altına, Orhan Ayçin isimli bir kişi, “Senin infazın için bize haber geldi, reddettik. Özelden yaz Ayşe Hanım” ifadesini kullandı. Bunun üzerine Ateş, böyle bir durumun olması halinde canının devletin namusuna emanet olduğunu belirtti.

“Olamaz, diyemiyorum çünkü Sinan için de kapı kapı katil aradılar. Daha önce bağlandıkları canlı yayınlarda, Sinan’ın da bana hayattayken aktardığı bu gerçeği iddia eden kişileri de gizli tanık olmaya davet ediyorum.” ifadelerini kaydeden Ateş, “Gelin, mahkemede konuşun. Birkaç şahsın ikbali için başka canlar alınmasın. Evlatlar yetim kalmasın.” açıklamasında bulundu.

Söz konusu ifadeleri kaydeden Orhan Ayçin isimli kişi, daha sonra paylaşımını sildi.

BURAK BEKİROĞLU’NUN PAYLAŞIMLARINI DA İFŞA ETTİ

Ayşe Ateş, kendisini tehdit ettiği paylaşımları sosyal medya hesabından silen Burak Bekiroğlu’nun paylaşımlarını ifşa etti. Ateş, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Burak Bekiroğlu isimli kişinin kendisini tehdit ettiğini belirterek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslenmişti.

Burak Bekiroğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı tehdit mesajlarını silmesi üzerine Ayşe Ateş, Bekiroğlu’nun paylaşımların ekran görüntüsünü paylaştı ve “Bu paylaşımların hesabını yargı önünde vereceksin. Paylaşım silerek yargıdan kurtulmak yok” ifadesini kullandı.

Bugüne dek bu memlekette adalet arayan kadınların hor görüldüğünü, aşağılandığını ve tehdit edildiğini ifade eden Ayşe Ateş, “Size boyun eğmeyeceğim! Burak Bekiroğlu olaydan yeni haberdar olan vatandaşlarımıza karşı “Ben ne dedim ki Ayşe Ateş benimle ilgili paylaşım yaptı?” fotoğrafı vermek için sildiğin bu paylaşımların hesabını yargı önünde vereceksin. Paylaşım silerek yargıdan kurtulmak yok. Bu saatten sonra kimi nereye gömeceğini bu ülkenin şerefli savcılarına anlatırsın.” açıklamasını yaptı.

BAKANLARA SESLENMİŞTİ

Ankara’da 30 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşen suikast sonucunda öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisine yönelik ölüm tehditlerinin devam ettiğini belirtmiş ve tehditleri yapan Burak Bekiroğlu hakkında neden işlem yapılmadığını sormuştu.

Yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslenen Ateş, "Yeter artık, yeter! Sayın Adalet Bakanı’m Yılmaz Tunç, Sayın İçişleri Bakanı’m Ali Yerlikaya! Önceki günlerde, eşim Sinan Ateş için işlettikleri süreci benim için de işletiyorlar, diyerek Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’a bir çağrıda bulunmuştum.” ifadelerini kaydetmişti.

Burak Bekiroğlu isimli şahsın, Sinan Ateş suikastına ilişkin kendisini hedef gösterdiği paylaşımlar yaptığını ifade eden Ayşe Ateş, "Sayın Bakanlarım dikkatinize sunuyorum: Burak Bekiroğlu isimli şahıs, kamuoyuna, Ankara’nın göbeğinde güpegündüz işlenen bu menfur cinayetin emrini kimlerin verdiğini isim isim sayıyor. Beni hedef göstererek tehdit içerikli açıklamalarda bulunuyor.” açıklamasını yapmış ve “Neden bu paylaşımları ihbar kabul edilip ifadeye çağrılmıyor, neden elindeki bilgi ve belgeler istenmiyor, tanık statüsünde dinlenmiyor?” sorusunu yöneltmişti.

NELER OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de, Ankara’da Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçi Eray Özyağcı, eylemi organize eden Doğukan Çep, eski Ülkü Ocakları yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem ile 3 polisin de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklanmıştı.

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin geçtiğimiz gün hazırlanan iddianamede, eşi Ayşe Ateş'in ifadeleri, Ateş'in neden öldürüldüğü ve tetikçi Eray Özyağcı'yı İstanbul'a götüren çakarlı aracın plakası yer almamıştı. Ayrıca iddianamede MHP'nin de adı geçmemişti.