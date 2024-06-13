Ayşe Ateş'ten Semih Yalçın'a zehir gibi sözler. Selma Ateş'i takip edenler Ülkü Ocakları'ndan çıktı

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Ayşe Ateş'ten Semih Yalçın'a zehir gibi sözler. Selma Ateş'i takip edenler Ülkü Ocakları'ndan çıktı

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın "Ateş cinayeti ile MHP ve Ülkü Ocakları'nın bağlantısı yok" demesi üzerine "Yüreğin yetiyorsa duruşmada yanıma otur. Sana tek tek anlatayım" dedi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ölümünün üzerinden neredeyse bir buçuk yıl geçmesine rağmen, Ateş'in cinayeti hala siyasi gündemi belirlemeye devam ediyor.

BAHÇELİ 1 TEMMUZ’DAKİ DAVAYA KATILACAKLARINI SÖYLEDİ

Salı günü, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Beştepe'de iki çocuğuyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşarak cinayetin aydınlatılmasını talep etmişti. Ateş'in talebine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yanıt verdi ve MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 1 Temmuz'da görülecek olan Sinan Ateş davasına katılacaklarını belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından kaleme alındığı ifade edilen metne en sert tepki, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten geldi.

“YÜREĞİN YETİYORSA DURUŞMAYA GEL”

Ateş, sosyal medya hesabından Yalçın'a yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Ey Semih Yalçın! Daha dün akşam içkinin etkisiyle yazdığın açıklamada 'Bize iftira atılıyor. Tiyatro. Senaryo. Yalan. İftira.' diyordun. Şimdi bak, ne oldu? Bursa Ülkü Ocakları mensupları Selma Ateş Abla’yı takip ederken yakalandı. Sen bile kendi sözlerine dayanamadın. Yatsı vaktini bile bilmiyorsan 'Google'da aratabilirsin.

Gel, ortaya çık! Kendine güveniyorsan duruşmada yerini al. Yüreğin yetiyorsa yanıma otur. Otur ki hâkim karşısına çıkanları sana tanıtayım. Ülkü Ocakları ve MHP'deki görevlerini anlatayım. Belki o zaman aklın başına gelir ve katillerin kim olduğunu hatırlarsın."

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SELMA ATEŞ'İ TAKİP EDENLER ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN ÇIKTI

Bursa'da Teleferik Polis Karakolu'na şikayette bulunan Selma Ateş, iki ayrı araç ve birden fazla kişi tarafından takip edildiğini belirtmişti.

Yeniçağ Genel Yayın Yönetmeni Fatih Ergin'in aktardığı bilgilere göre, Selma Ateş'i takip eden 10 kişilik iki ayrı ekibin, Bursa Ülkü Ocakları mensubu olduğu ortaya çıktı.

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