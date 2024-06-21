MHP’den CHP’ye normalleşme yanıtı, 'CHP kendi ayağına kurşun sıkmaktadır'

Düzenleme: Kaynak: AA
MHP’den CHP’ye normalleşme yanıtı, 'CHP kendi ayağına kurşun sıkmaktadır'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, normalleşme söylemi üzerinden CHP’ye yüklendi. Yalçın, “Normalleşme; mevhum, temelsiz ve soysuz bir kavram olarak dillere dolanmıştır. Bu yolla MHP’yi yıpratacağını sanan CHP, aslında kendi ayağına kurşun sıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP ve CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yalçın, CHP lideri Özgür Özel’in CHP’yi taşıyamadığını, kıyamete sürüklediğini, Özgür Özel liderliğindeki CHP’nin MHP’yi yıpratmaya çalıştığını ancak kendi ayağına kurşun sıktığını ifade etti.

“Dümene Özgür Özel’in geçtiği CHP gemisi, Yerel Seçimlerden beri ‘El Nino’ misali bir siyaset kasırgasının etkisi altına girmiştir” diyen Yalçın, CHP’nin politika ummanında oradan oraya sürüklendiğini, boyundan büyük dalgalarla boğuştuğunu söyledi.

“CHP, KORKU VE VEHİMLERİNİN ESİRİ OLMUŞTUR”

CHP yönetiminin ne yapacağını bilmeden hem kendi camiasına hem de topluma büyük bir endişe, dehşet ve vehim havası yaydığını ifade eden Yalçın, “Yandaş basın da sahilden attığı çığlıklarla CHP’yi yönetenlerin karmaşık hislerini kamçılayıp kaşıyarak psikolojik olumsuzlukları büsbütün arttırmaktadır. CHP, korku ve vehimlerinin esiri olmuştur” ifadelerini kullandı.

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“ÖZGÜR EFENDİ, GEMİSİNİ BATIRAN KAPTAN OLACAK”

Özgür Özel hakkında flaş açıklamalarda bulunan Semih Yalçın, Özgür Özel’in CHP’yi batıracağını, CHP’nin Atatürk yolundan çıktığını, ve DEM partiyle iş birliği içerisinde olduğunu belirtti.

Semih Yalçın Özgür Özel be CHP ile ilgili yaptığı açıklamada,

“Bu gidişle Özgür Efendi, gemisini batıran kaptan olacaktır. Oysa CHP Türk siyasetinin asırlık çınarı ve Cumhuriyet’in kurucu unsurudur. Onu Gazi Mustafa Kemal kurmuş ve milletin hizmetine amade kılmıştır. Ne yazık ki bugünün CHP’si Atatürk’ün yolundan çıkmış, aşırı sola sapmış, buda yetmezmiş gibi DEM’le işbirliği içine girmiş durumdadır. CHP; milletin çıkarlarını değil, teröristlerin ve bölücülerin sözde haklarını savunan bir parti hâline gelmiştir. Özgür Özel’in CHP’si; şehitlerimizin yakınlarına, Diyarbakır annelerine değil; şer cephesindeki Demirtaş’a, Kavala’ya, FETÖ’cülere servis yapmaktadır. Koca CHP, ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyenlerin avukatlığını yapma derekesine indirilmiştir” ifadelerini kullandı.

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“CHP KENDİ AYAĞINA KURŞUN SIKMAKTADIR”

MHP’nin CHP ve CHP’ye yakın olduğu öne sürülen basın kuruluşları tarafından normalleşmeye karşı gibi gösterildiğini anormal bir MHP korkusunun körüklendiğini ifade eden Yalçın, “Esasen, CHP açısından normalleşmenin ne demek olduğunu tarif eden de, bilen de yoktur. Normalleşme; mevhum, temelsiz ve soysuz bir kavram olarak dillere dolanmıştır. Bu yolla MHP’yi yıpratacağını sanan CHP, aslında kendi ayağına kurşun sıkmaktadır” dedi.

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