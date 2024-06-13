Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Muharrem İnce ile görüştü: Ateş Ailesi’nin daima yanında olacağım

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Muharrem İnce ile görüştü: Ateş Ailesi’nin daima yanında olacağım

Ankara'da suikast sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları'nın eski başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüştü.

Görüşmenin ardından İnce sosyal medya hesabından, "Ankara’da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren merhum Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i Genel Merkezimizde ağırladık. Ankara’nın göbeğinde yaşanan bu cinayet ve azmettiricileri yargı önünde hesap verene kadar Ateş Ailesi’nin daima yanında olacağım." açıklamasında bulundu.

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Ayşe Ateş, daha önce de CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşmeler yapmıştı. Ateş, görüşmelerin ardından liderleri, 1 Temmuz'da görülecek olan "Sinan Ateş" cinayeti davasına katılmaya davet etmişti.

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NE OLMUŞTU:

30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çukurambar semtinde silahlı bir saldırıya uğrayarak ömrünü yitiren eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş ile ilgili soruşturma sürecinde, aralarında tetikçi Eray Özyağcı, olayın organizatörü olduğu öne sürülen Doğukan Çep, eski Ülkü Ocakları yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel, avukat Serdar Öktem ve 3 polis memurunun da bulunduğu toplam 22 kişi tutuklandı.

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Geçtiğimiz günlerde hazırlanan iddianamede, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in ifadeleri, Ateş'in öldürülme sebebi ve İstanbul'a giden çakarlı aracın plakası gibi detaylar yer almadı. Ayrıca, iddianamede MHP'ye dair bir atıf da bulunmadı.

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