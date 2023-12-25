Ayşen Gruda’nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
Ayşen Gruda’nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti
Yeşilçam yıldızları Ayşen ve Yılmaz Gruda çiftinin kızı Elvan Gruda vefat etti.

Ünlü Yeşilçam yıldızları ve oyuncuları Ayşen Gruda ve Yılmaz Gruda çiftinin kızları Elvan Gruda hayatını kaybetti.

55 yaşındaki Elvan Gruda’nın bir süredir hastanede tedavi gördüğü de öğrenildi.

Film-San Vakfı Elvan Gruda’nın yaşamını yitirdiğini şu sözlerle duyurdu:

Rahmetli Ayşen Gruda ve rahmetli Yılmaz Gruda’nın Kızı Elvan Gruda’yı 55 yaşında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.

ELVAN GRUDA

1968 doğumlu Elvan Gruda, tiyatrocu Yılmaz Gruda ve oyuncu Ayşen Gruda’nın evladıdır.

Ayşen Gruda ve Yılmaz Gruda ise 1965 yılında evlenmiştir. Bir kez evlilik yapan Elvan Gruda’nın ise bir oğlu vardır.

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Öte yandan Ayşen Gruda 23 Ocak 2019’da hayatını kaybetmişken, Yılmaz Gruda ise bu yıl 25 Temmuz’da hayata gözlerini yumdu.

Yani babasından 5 ay sonra Elvan Gruda yaşama veda etti.

AYŞEN GRUDA

1945 İstanbul doğumlu Ayşen Gruda Yeşilçam’ın birçok filminde yer almıştır. Domates güzeli olarak bilinen Gruda, Kemâl Sunal, İlyas Salman gibi usta oyuncularla da birlikte rol almıştır.

Gruda “Domates Güzeli Nahide Şerbet” karakterinden sonra hep “Domates Güzeli” olarak tanındı.

Gruda, usta bir tiyatrocudur. İlk rolü 1962 yılında “Kongre Eğleniyor” adlı tiyatro olmuştur.

1977 yılından sonrada televizyon hayatına el atmıştır.

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