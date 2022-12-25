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Halk TV'nin acı günü. Ayşenur Arslan açıkladı

Halk TV YouTube koordinatörü Uğur Yanıkel’in Beşiktaş’ta bir sokakta baygın halde bulunduğu ve kaldırıldığı hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 10:26
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Ayşenur Arslan açıkladı. Halk TV'nin acı günü

Halk TV'nin acı günü. Ayşenur Arslan açıkladı
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Halk TV YouTube koordinatörü Uğur Yanıkel’in Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nın yanında bulunan parkta dengesini kaybederek yaklaşık 3 metrelik yükseklikten düştüğü belirlendi. Yerde bir saate yakın baygın halde yatan Yanıkel’i bu süre içerisinde kimse fark etmedi. Ambulansla Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yanıkel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Acı haberi Ayşenur Aslan duyururken, Halk TV’de yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

" Kurumumuzun YouTube koordinatörü, çalışma arkadaşımız Uğur Yanıkel bugün yaşama veda etti. İstanbul Emniyeti'nin yaptığı çalışma sonucunda, canımız Uğur Yanıkel’in Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nın yanında bulunan parkta dengesini kaybederek yaklaşık 3 metrelik yükseklikten düştüğü belirlendi. Yerde bir saate yakın baygın halde yatan Yanıkel’i bu süre içerisinde kimse fark etmedi. Ambulansla Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yanıkel, burada hayatını kaybetti. Arkadaşımızın kesin ölüm sebebi ise otopsi raporuyla belirlenecek. Uğur’umuzun cenazesi Okmeydanı Cemevi’nde helallik alınmasının ardından memleketi Ardahan’a uğurlandı."

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