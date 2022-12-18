Ayşenur'u öldüren erkek arkadaşından korkunç savunma

Eskişehir’de Hasan F. (21), kendisini aldattığını öne sürdüğü sevgilisi Ayşenur Çolakoğlu’nu (21) çıkan tartışmada tabancayla başından vurarak öldürdü. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı Hasan F.'nin savunması ise kan dondurdu.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’nde oturan Hasan F., dün akşam bir süredir sevgili olduğu Ayşenur Çolakoğlu ile Yeşilkayalar Sokak'taki bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede buluştu. Hasan F., Çolakoğlu’nun kendisini aldattığını öne sürdü. Bu nedenle çıkan tartışmada Hasan F., tabancayla Ayşenur Çolakoğlu’nu başından vurdu.

Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çolakoğlu, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kız, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

SEVGİLİ VE ARKADAŞI GÖZALTINDA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan soruşturmada Ayşenur Çolakoğlu’nun sevgilisi Hasan F. ile evde bulunan arkadaşı M.F. gözaltına alındı. İfadesi alınan katil zanlısı Hasan F. ve M.F. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Hasan F., kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorusu üzerine “Beni aldattığını düşündüm, kazayla öldü” dedi. Ayşenur Çolakoğlu’nun cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.