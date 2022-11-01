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  • ''Organizma'' davasında Nagehan Alçı kaybetti. Kırmızı Kedi'nin sahibi Haluk Hepkon Atatürk'e hakaret eden Alçı'ya cevap

''Organizma'' davasında Nagehan Alçı kaybetti. Kırmızı Kedi'nin sahibi Haluk Hepkon Atatürk'e hakaret eden Alçı'ya cevap vermişti

Nagehen Alçı ve Kırmızı Kedi Yayınevi Sahibi Haluk Hepkon arasında devam eden hakaret davasında İstinaf Mahkemesi de kararını verdi. Yerel mahkemenin "hakaret yoktur kararını" onaylayan İstinaf da Nagehan Alçı'nın temyiz başvurusunu reddetti. 

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 16:17
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''Organizma'' davasında Nagehan Alçı kaybetti. Kırmızı Kedi'nin sahibi Haluk Hepkon Atatürk'e hakaret eden Alçı'ya cevap vermişti

''Organizma'' davasında Nagehan Alçı kaybetti. Kırmızı Kedi'nin sahibi Haluk Hepkon Atatürk'e hakaret eden Alçı'ya cevap vermişti
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Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon'un Twitter hesabından "Nagehan Alçı... Menfaat ya da nakit karşılığında her şeyi yazabilen, her türlü rezilliği yapabilen bir organizmaydı" diye attığı tweet üzerine Nagehan Alçı mahkemeye başvurarak hakaret davası açtı. Yerel Mahkeme, Haluk Hepkon'un yaptığı paylaşımda hakaret unsuru olmadığına yönelik karar verdi. 

Bu karar sonrası Nagehan Alçı yerel mahkemenin kararını İstinaf Mahkemesi'ne götürdü. 
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi 24 Ekim'de verdiği kararda Nagehan Alçı'nın başvurusunu reddederek, yerel mahkemenin kararını onadı. 

NE OLMUŞTU

Nagehan Alçı, 10 Kasım 2018’de “80 yılın ardından başka bir Atatürk” başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde kaleme alınan bu yazıda, “Atatürk, kadınlardan bir erkek olarak sürekli hizmet bekleyen ve kadınlarını eve ait gören maço bir erkekti” ifadeleri yer almıştı. Alçı gelen tepkiler üzerine yazısındaki bu ifadeleri kaldırmıştı.

Haluk Hepkon, kişisel Twitter hesabı üzerinden Nagehan Alçı’nın bu yazısına ithafen, “Nagehan Alçı... Menfaat ya da nakit karşılığında her şeyi yazabilen, her türlü rezilliği yapabilen bir organizmaydı” paylaşımında bulunmuştu.

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